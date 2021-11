Branża finansowa walczy z nadużyciami sztuczną inteligencją

Zdaniem ekspertów SAS i ACFE budowanie świadomości, szkolenia i analiza danych to kluczowe elementy pozwalające przeciwdziałać nadużyciom w branży finansowej

Jakie straty każdego roku powodują nadużycia w firmach i wśród klientów indywidualnych? Według danych firmy konsultingowej Crowe z 2019 r. jest to ponad 5 bilionów dolarów. Szacunki te pochodzą jeszcze sprzed pandemii COVID-19, która stworzyła idealne warunki do rozwoju nadużyć. Jak podaje organizacja Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), ponad połowa (51 proc.) organizacji odnotowała wzrost liczby przestępstw finansowych od czasu wybuchu pandemii, a 71 proc. przewiduje, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej.

W lecie 2019 r. SAS i ACFE podjęły współpracę przy raporcie „Anti-Fraud Technology Benchmarking Report”. Ponad 1000 członków ACFE, którzy wzięli udział w badaniu, przewidziało wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i biometrii, jak również zwiększenie budżetów na technologie z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i zmiany technik analizy danych.

Jak zmienił się krajobraz biznesowy od premiery raportu? SAS i ACFE przeprowadziły kolejną edycję badania tej jesieni. Wstępne wnioski wskazują, że zaawansowana analityka stała się niezbędna do walki z nadużyciami w różnych formach.

Organizacje wskazują znaczny wzrost wykorzystania technologii do przeciwdziałania nadużyciom, co ma związek z COVID-19. Aż 43 proc. respondentów zintensyfikowało wykorzystanie narzędzi analitycznych do walki z nadużyciami podczas pandemii – powiedział Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence w SAS.

Ponadto 60 proc. uczestników badania spodziewa się zwiększenia budżetów na technologię do przeciwdziałania nadużyciom w najbliższych dwóch latach. Wraz z modernizacją zasobów, operacji i modeli zaangażowania klientów, inwestycje te mogą stać się podstawą szerszej strategii decyzyjnej klientów korporacyjnych, która będzie napędzać jeszcze większą innowacyjność. Pełne wyniki badania zostaną opublikowane na początku 2022 roku.

Firma SAS ponownie nawiązała współpracę z ACFE przy okazji Fraud Awareness Week. Organizacje zwracają uwagę na szkody społeczne i finansowe powodowane przez nadużycia i pokazują, jak systemy analityczne pozwalają poprawić tę niekorzystną sytuację.

Poza zwiększaniem świadomości i szkoleniem pracowników, analiza danych i wdrożenie nowych technologii stanowią najbardziej efektywny sposób proaktywnego wykrywania i zapobiegania nadużyciom – mówi Bruce Dorris, prezes i CEO ACFE. Organizacje powinny wykorzystać potencjał technologii umożliwiającej przeciwdziałanie nadużyciom, aby chronić siebie i klientów.

Przykłady wykorzystania AI i uczenia maszynowego do zapobiegania nadużyciom

Sektor bankowy stanowi główny cel dla osób i organizacji dokonujących nadużyć, powodując miliardowe straty każdego roku. Jak wynika z danych TransUnion, na początku 2021 r. próby cyfrowych nadużyć w usługach finansowych na całym świecie wzrosły o 149 proc. Bez wątpienia przyczynił się do tego gwałtowny rozwój bankowości cyfrowej wywołany przez pandemię COVID-19. Liderzy branży finansowej zawczasu uzbroili swoje organizacje w zaawansowane narzędzia analityczne SAS.

OCBC stał się pierwszym singapurskim bankiem, który wdrożył sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do walki z nadużyciami. Fraud Surveillance System wykorzystujący analitykę SAS tylko w pierwszym roku działania umożliwił organizacji odzyskanie środków w wysokości niemal 6 milionów dolarów. OCBC objęło siecią systemów kontroli w czasie rzeczywistym inne oddziały w Hong Kongu, a pod koniec 2021 r. planuje rozszerzyć ją na placówki w południowo-wschodniej Azji, włączając Tajlandię i Wietnam.

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) również wdrożył rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego - SAS Fraud Management działające w chmurze Microsoft Azure, co jest zgodne ze strategią firmy „cloud-first”. System, którego implementacja zajęła jedynie sześć miesięcy, umożliwia ADIB wykrywanie, ograniczanie skutków, a nawet prognozowanie nadużyć w czasie rzeczywistym, zapewniając tym samym natychmiastową wartość dla organizacji.

ADIB funkcjonuje w środowisku obarczonym dużym ryzykiem. Nasze rozwiązanie do zarządzania zagrożeniami musi być zintegrowane z innymi systemami i musi obejmować poszczególne departamenty, aby móc natychmiast lokalizować nowe, złożone schematy działań przestępców – tłumaczy Mamoun Alhomssey, CIO w ADIB. Dzięki systemowi do wykrywania nadużyć SAS wykorzystującemu sztuczną inteligencję i skalowalnej platformie chmurowej Microsoft Azure, możemy proaktywnie identyfikować pojawiające się zagrożenia oraz automatycznie sugerować nowe zasady i scenariusze w czasie rzeczywistym, ograniczając tym samym ekspozycję na nadużycia oraz straty.

Wykrywanie nadużyć i identyfikacja ryzyk na morzu

COVID-19 wprowadził zamieszanie w łańcuchach dostaw na całym świecie. Podczas gdy uwagę przyciągają informacje o przeciążonych portach cargo czy widmie pustych półek w magazynach, zagrożenia, których skutki są niezwykle kosztowne, wydają się pozostawać niezauważone. Należą do nich podejrzane działania obsługi portów, transfery ze statku na statek i inne rodzaje nieuczciwych praktyk w transporcie morskim.

Stawką są miliardy dolarów każdego roku. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do analizy miliardów danych z różnorodnych źródeł, co pozwala przeanalizować informacje na temat danego statku lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Lloyd’s List Intelligence i SAS zaprezentowały platformę do zarządzania ryzykiem w branży morskiej o nazwie Seasearcher Advanced Risk and Compliance. Modele danych opracowane przy współpracy z ekspertami w zakresie transportu drogą morską, modele zatowarowania oraz finansów, prawa i ubezpieczeń wspierają międzybranżową analizę nieuczciwych praktyk żeglugowych i nielegalnych działań. Dzięki temu specjaliści dbający o zapewnienie zgodności z regulacjami mogą działać szybciej, aby uniknąć kar, sankcji i strat wizerunkowych.

Współpraca z SAS pozwoliła nam przenieść procesy analityczne na wyższy poziom – powiedział Michael Dell, prezes Lloyd’s List Intelligence. - Obecnie oferujemy klientom nową jakość wykrywania i oceny ryzyka, podnosząc poprzeczkę dla ekspertów zajmujących się wywiadem morskim oraz analizą podejrzanych zachowań i zwiększając przejrzystość działań w całej branży - dodał.

mw, mat. prasowe

CZYTAJ TEŻ: Posłowie nauczą się bronić przed cyberatakami?