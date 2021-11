Facebook obejmuje specjalnym nadzorem część użytkowników

Facebook ogłasza właśnie, że część ze swoich użytkowników obejmie specjalnym nadzorem. Których? On już dobrze wie, których… W Polsce właśnie startuje „Facebook Protect”

Jest to program umożliwiający zabezpieczenie użytkowników, którzy są szczególnie narażeni na ataki w sieci mające na celu przejęcie ich konta. Chodzi między innymi o obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz polityków pełniących funkcje publiczne.

Pierwotnie pilotażowy program Facebook Protect został uruchomiony w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, a obecnie uruchamiany jest w kolejnych krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Program umożliwia zabezpieczenie osób, które mogą być bardziej narażone na próby przejęcia ich kont przez cyberprzestępców. Wszyscy ci, którzy kwalifikują się do programu Facebook Protect, zobaczą na Facebooku monity z prośbą o zapoznanie się z programem i zarejestrowanie się.

Więcej o programie można znaleźć tutaj

Facebook Protect to program, który ma na celu zabezpieczenie użytkowników, którzy są bardziej narażeni na ataki w sieci mające na celu przejęcie konta. Wśród grup, które kwalifikują się do objęcia dodatkową ochroną, znajdują się obrońcy praw człowieka, dziennikarze oraz politycy. Po rejestracji do programu Facebook rozpocznie monitorowanie konta pod kątem potencjalnych zagrożeń ze strony cyberprzestępców i pomoże w uruchomieniu silniejszych zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń utrudniających oszustom uzyskanie dostępu do konta na Facebooku z nieznanej przeglądarki lub urządzenia. Cały czas staramy się z wyprzedzeniem blokować działania przestępców. Zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie nie uda nam się wykryć wszystkich z nich, ale ten program jest jedną z kilku inicjatyw mających na celu utrudnienie włamań na konta - Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej.