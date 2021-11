Jackowski: Tarcza antyinflacyjna to ułatwienie dla całej gospodarki

Propozycje zawarte w tarczy antyinflacyjnej spowodują obniżenie cen nośników energii, a tym samym będą z pewnością amortyzowały negatywne skutki inflacji mówi Jan Maria Jackowski w rozmowie z Piotrem Filipczykiem. Senator Prawa i Sprawiedliwości dodaje także, że prowadzona na forum parlamentu dyskusja o akcyzie to dobra okazja do wypracowania racjonalnych rozwiązań.

W ostatnim czasie dużo mówi się o finansach państwa. Jednym z kluczowych tematów jest oczywiście tarcza antyinflacyjna. Jak pan ocenia zawarte w niej rozwiązania.

Jan Maria Jackowski: Oceniam je pozytywnie. Działania te spowodują obniżenie cen nośników energii oraz paliw, a tym samym będą z pewnością amortyzowały negatywne skutki inflacji, nie tylko dla gospodarstw domowych, ale dla całej gospodarki, bo przecież paliwa i energia elektryczna są jednym z jej fundamentów. Okres ułatwień zawartych w tarczy nie jest może długotrwały, ale nie oznacza to, że poszczególnych środków zaradczych nie można przedłużać, gdyby okazało się, ze inflacja nie będzie pod kontrolą. To, co wydaje się celowe i co na miejscu rządu bym rozważał, to wprowadzenie górnej ceny litra paliwa – benzyny i oleju napędowego. Być może warto zastanowić się nad pewnymi rozwiązaniami i w tym zakresie.

Czy górna stawka cen paliw nie dawałaby pola do pewnych manipulacji w kwestii ustalaniu tych cen?

To zostawiam ekspertom. Zwracam tylko uwagę na fakt, że jest tu jeszcze pewien obszar, którym można się zająć w ramach wdrażanych regulacji. Ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy koncerny narzucą nadmierne marże i tym samym cena paliwa w dystrybutorze wcale się nie zmieni.

A kwestia akcyzy na środki tytoniowe? W senacie zwracał pan uwagę na różnice w planowanych stawkach akcyzy na droższych i tańszych produktów tytoniowych.

W kwestii akcyzy na wyroby tytoniowe prawda jest taka, że na polskim rynku dominuje jeden podmiot, który produkuje produkty marki premium. Ten podmiot nie będzie obciążony zwiększeniem akcyzy proporcjonalnie do pozostałych firm działających w Polsce, w segmencie wyrobów tańszych i średnich. Rodzi się tu oczywiste pytanie, dlaczego tak się stało. Dlatego w trakcie debaty pytałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Zdrowia, dlaczego tak właśnie się dzieje. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów wypowiadał się na ten temat bardzo ogólnie, natomiast Minister Zdrowia dosyć zaskakująco dla mnie powiedział, że nabywcy droższych papierosów czy droższych wyrobów tytoniowych mają większe poczucie odpowiedzialności i chodzi o ograniczenie korzystania z tańszych wyrobów przez tę część społeczeństwa, która ma niższe dochody. I miałoby to być realizowane poprzez zwiększenie opłat za te wyroby. Przyznam szczerze, że takie tłumaczenie mnie zaskoczyło i stąd wystąpienie na forum Senatu.

Czy akcyza powinna zatem pozostać na tym samym poziomie?

Nie. Jeśli pracujemy nad zmianami akcyzy, to trzeba robić to w taki sposób, żeby nie było wątpliwości dotyczących choćby lobbingu w tej sprawie. To nie jest oczywiście pierwsza zmiana stawek akcyzowych, która wywołuje tego typu dyskusje. Półtora roku temu w Senacie była dosyć podobna dyskusja i pojawiała się ona też w poprzednich kadencjach, dlatego warto właśnie teraz wypracować racjonalne rozwiązania problemu ustalenia stawek podatkowych od tego typu wyrobów.

Rozmawiał Piotr Filipczyk

