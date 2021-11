KE sceptyczna wobec planów ograniczeń w podróżach

9 czerwca KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE wobec Niemiec za podważanie prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. Co ciekawe, tego samego dnia KE wysłała list do polskiego rządu, domagając się od premiera Polski wycofania jego wniosku do polskiego TK. We wniosku tym premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z polską konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE