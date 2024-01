Zerowy VAT na żywność może zostać przedłużony. Są takie prognozy

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może dokonać cięcia stóp procentowych w tym roku o 50-75 pb - tj. w skali mniejszej niż zakłada rynek (100 pb) - ocenił główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Według niego wycofywanie przez rząd osłon na ceny energii i żywności w tym roku będzie miało krótkoterminowy wpływ na ścieżkę inflacji, natomiast w II poł. 2025 r. inflacja znajdzie się w okolicach górnego pasma odchyleń od celu NBP. Czynnikiem niepewności jest moment, kiedy w tym roku będą w Polsce obniżane stopy procentowe.

„Jeśli będzie realizował się scenariusz schodzenia inflacji do celu NBP w horyzoncie 2025 i 2026 roku, bo taki jest horyzont oddziaływania polityki pieniężnej; jeśli złoty pozostanie mocny, a takie są nasze oczekiwania, to wraz z cięciami stóp procentowych w innych bankach centralnych ta przestrzeń do zejścia stóp procentowych w Polsce będzie, ale wyraźnie mniejsza niż w pozostałych bankach centralnych. Natomiast obniżenie stóp o 50-75 pb jest w mojej ocenie jak najbardziej realne” - powiedział Maliszewski podczas webinaru „W drodze ku równowadze Prognozy makroekonomiczne Banku Millennium na 2024 rok”.

Główny ekonomista ocenił, że VAT na żywność zostanie przedłużony, a inflacja CPI, po chwilowym spadku, wzrośnie wraz z likwidacją działań osłonowych.

„Zakładam, że w warunkach kampanii wyborczej do europarlamentu i samorządowych rząd zdecyduje się do przedłużenia 0 proc. VAT również na II kw. br i inflacja konsumencka na przełomie I/II kw. wróci do celu inflacyjnego banku centralnego do ok. 3 proc., natomiast wyraźnie wzrośnie w II poł. br. wraz z wycofywaniem się rządu z działań osłonowych, osiągając nawet 7 proc. Średniorocznie w br. inflacja konsumencka wyniesie nieco ponad 5 proc. wobec 11,4 proc. w 2023. Wyraźnie mniej, ale ciągle powyżej celu NBP ” - prognozuje Maliszewski.

Główny ekonomista ocenił, że ostatnie posiedzenie RPP potwierdza „zmianę narracji w kierunku bardziej jastrzębim i widać mniejszą chęć RPP do szybkiego łagodzenia stóp procentowych”_.

„W Polsce przestrzeń do spadku stóp jest dużo mniejsza. RPP zakończyła zacieśnianie w 2022 na poziomie niższym niż Czechy czy Węgry, więc mieliśmy te stopy relatywnie niskie na tle krajów naszego regionu, a jednocześnie RPP zaczęła obniżać stopy szybciej niż pozostałe kraje. Wiec ta przestrzeń do cięć stóp procentowych w tym roku jest niewielka, ale w mojej ocenie istnieje” - powiedział Maliszewski

Podkreślił, że w przyszłym i 2026 roku stopy procentowe w Polsce będą wyraźnie niższe, ale nie zostaną obniżone do poziomów sprzed wybuchu pandemii.

„Czynnikiem niepewności jest moment, kiedy w Polce stopy będą obniżane. W latach 2025 - 2026 one będą wyraźnie niższe, aczkolwiek nie wrócą one do tych poziomów, które mieliśmy przed wybuchem pandemii. Cięcia stóp procentowych w Polsce i w innych krajach naszego regionu nie doprowadzą do tych poziomów sprzed pandemii i nowe poziomy równowagi stóp procentowych będą wyższe niż w 2019” - zapowiedział główny ekonomista banku.

Maliszewski szacuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w br. będzie silnie odradzająca się konsumpcja prywatna.

„Nie dobiliśmy do trendu sprzed wybuchu pandemii w konsumpcji prywatnej, ale są mocne argumenty za tym, żeby oczekiwać dalszego wzrostu konsumpcji, poprawiają się nastroje konsumenckie, które powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Bardzo dobra spodziewana sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w br. również będzie sprzyjać odrodzeniu popytu konsumenckiego” - powiedział Maliszewski

Według niego wpływ środków z KPO nie będzie jeszcze istotnie kontrybuował do wzrostu gospodarczego w tym roku, bardziej widoczny wpływ nastąpi w 2025 r. Dynamika wzrostu inwestycji jest spodziewana na poziomie ok. 2 proc. r/r.

ISBnews