Ubezpiecz mieszkanie w LINK4 i ciesz się spokojem na święta

I mamy już grudzień. Pierwsze płatki śniegu przypomniały, że coraz bliżej Święta. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, więc czas pomyśleć o liście do Świętego Mikołaja.

Wśród wielu życzeń, które będziemy sobie składać najczęstsze to: radosnych, spokojnych Świąt. O to, by takie właśnie były - spokojne i bezpieczne - warto zadbać zawczasu. Ubezpieczenie mieszkania w LINK4 to jeden ze sprawdzonych sposobów na świąteczny spokój.

Nie warto ryzykować

Dom to nasz azyl. W nim wypoczywamy i spędzamy czas z najbliższymi. Ubezpieczenie mieszkania to podstawa ochrony naszej nieruchomości, dzięki któremu dbamy o to, co posiadamy. Polisa DOM w LINK4 zabezpiecza nas przed skutkami różnego rodzaju zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się każdemu w najmniej spodziewanym momencie.

Pożar, kradzież, zalanie… Na co dzień staramy się o tych zagrożeniach nie myśleć, aż przychodzi moment, gdy jest już za późno. Ubezpieczając mieszkanie w LINK4, mamy pewność, że o każdej porze dnia i nocy chroni nas ubezpieczenie, które w razie szkody zapewni nam odszkodowanie.

Jak cenne to wsparcie, przekonali się państwo Bożena (53 l.) i Adam (58 l.) z Myśliborza. O pamiętnych świętach zeszłego roku opowiedzieli agentowi podczas przedłużania umowy ubezpieczenia DOM w LINK4:

To miała być pierwsza Wigilia tylko we dwoje od lat. Z powodu pandemii nie zdecydowaliśmy się na zaproszenie rodziny, co było naszą tradycją. Tym razem mieliśmy być sami. Mąż jak zawsze zajął się przyozdabianiem naszego domu świetlnymi dekoracjami. Sanie z reniferami w ogródku, kurtyna świateł na tarasie to podstawa. Na tym nie koniec.

Mój mąż ozdabiał też zawsze salon pięknymi kolorowymi lampkami, a choinka to już była jego szczególna duma. Zawsze wymyślał jakieś atrakcje. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Kiedy Adam podłączył zestaw lampek na choince, nagle zaiskrzyło w gniazdku, błysnęło i błyskawicznie płomień pojawił się na firance. W kilka sekund płonęły już zasłony i zajęła się sztuczna choinka. Byliśmy przerażeni. Wszystko działo się tak szybko. Płomienie ogarnęły dywan, kanapę.

Wezwani strażacy pojawili się bardzo szybko, ale i tak straty były ogromne. Cały parter nadawał się do generalnego remontu. Na szczęście byliśmy ubezpieczeni w LINK4. W ramach naszej polisy uzyskaliśmy odszkodowanie za poniesione straty, a na dodatek spędziliśmy trzy pierwsze noce po pożarze w hotelu na koszt ubezpieczyciela. Do końca życia nie zapomnę tych świąt.

Takich „atrakcji” nikt się nie spodziewał! Jak to dobrze, że mieliśmy ubezpieczenie! Formalności w LINK4 były ograniczone do minimum, odszkodowanie wypłacono nam bardzo sprawnie i co najważniejsze, wszystko zostało bardzo rzetelnie wycenione. Nie wiem, co my byśmy zrobili bez takiego wsparcia. To byłaby dla nas finansowa katastrofa. Każda złotówka zainwestowana w polisę zwróciła się po stokroć.

Ubezpieczenie mieszkania i dużo więcej

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania czy domu, możemy także wybrać dodatkowe zabezpieczenia. Ochrona mienia od kradzieży pozwoli na uzyskanie odszkodowania w przypadku kradzieży ruchomości, pozostających w domu czy mieszkaniu.

Z kolei pakiet, który obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), może przydać się w przypadku zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś auta na przykład podczas zabawy z dziećmi na sankach.

Poza tym ubezpieczenie mieszkania w LINK4 wiąże się także z rozmaitymi udogodnieniami, które mogą być niezwykle pomocne w trudnym czasie, kiedy w naszym domu czy mieszkaniu nastąpiła szkoda. Świetnym przykładem jest usługa Assistance Domowy.

Umożliwia ona skorzystanie z usług fachowców, którzy pomogą nam w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. Jeżeli pojawi się nagła potrzeba skorzystania z takich usług, wystarczy skontaktować się z LINK4, a pomoc mamy gwarantowaną.

Jak wybrać najlepiej?

Chcąc dobrać najlepszy wariant ubezpieczenia, dopasowany idealnie do naszych potrzeb, warto zadzwonić na infolinię pod numer 22 4444444 i poprosić o radę konsultanta lub skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej www.LINK4.pl.

Tu też znajdziemy wygodny kalkulator, który pomoże nam w łatwy sposób obliczyć składkę ubezpieczenia. Do dyspozycji pozostają też agenci, którzy dobiorą optymalny pakiet ubezpieczenia dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb.

Materiał powstał we współpracy z LINK4.