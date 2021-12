Dobre pomysły zasługują na odkrycie - Meta wspiera lokalne biznesy

Meta (dawniej Facebook) postanowiła pomóc w tegorocznych poszukiwaniach prezentów i wesprzeć lokalne biznesy, które nadal zmagają się z konsekwencjami kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

W najnowszej kampanii świątecznej przedstawia inspirujące historie małych i średnich firm oraz zachęca do wybierania produktów stworzonych przez polskich twórców i rzemieślników.

Pandemia COVID-19 okazała się trudnym czasem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały stawić czoła nieznanym dotąd wyzwaniom. Niektóre z nich zamknęło się na dobre, a te, którym udało się pozostać na rynku, musiały mierzyć się ze spadkiem sprzedaży i koniecznością redukcji zatrudnienia. Prowadzenie sklepu online i docieranie do konsumentów w Internecie stało się koniecznością dla większości przedsiębiorców. Okres świąteczny to szczególny czas, w którym warto postawić na lokalne marki i budować świadomość konsumencką, ponieważ gwiazdkowe zakupy mogą mieć realny wpływ na otaczający nas świat.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że cały świat przeniósł się do sfery online w każdym aspekcie życia. Wpłynęło to również na przedsiębiorstwa, które musiały skupić się na rozwijaniu sprzedaży internetowej. W ostatniej edycji raportu “Global State of Small Business”, w którym badamy kondycję małych i średnich firm na całym świecie, ponad 36% polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że za przynajmniej jedną czwartą ich sprzedaży odpowiada właśnie sfera online. W okresie Świąt, kiedy każdy z nas poszukuje prezentów dla bliskich, warto postawić na lokalność i wybrać produkty tworzone z pasją i zaangażowaniem przez lokalnych rzemieślników. - mówi Robert Bednarski, dyrektor Meta na Europę Środkowo-Wschodnią

Aby zainspirować do wyboru prezentów i skłonić do zapoznania się z ofertą lokalnych przedsiębiorców Meta zaprosiła do współpracy znanych twórców internetowych. Od dzisiaj na ich profilach na Instagramie znajdą się katalogi wybranych przez nich produktów i firm, o których opowiedzą także na stories.

Pierwsze rekomendacje stworzone przez dziennikarkę kulinarną Małgosię Mintę są już dostępne na jej profilu. 1 grudnia pojawi się katalog Olgi Frycz, aktorki i właścicielki wydawnictwa Blueness, a 6 grudnia warto wypatrywać mikołajkowej listy Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, znanej również jako Zwierz Popkulturalny. 9 grudnia swoimi pomysłami na prezenty podzieli się Rafał Myśliński prowadzący profil na Instagramie @suchytata .

Poznaj historie polskich biznesów na Facebook App

O historiach wybranych marek będzie można również przeczytać na stronie Facebook App, gdzie pojawi się jeszcze więcej prezentowych inspiracji. Jedną z nich jest historia Tartarugi, łódzkiej pracowni tkackiej pielęgnującej tradycję zapoczątkowaną przez lokalne manufaktury i szwalnie. Wśród ich produktów znaleźć można oryginalne, ręczne wyrabiane dywany, kilimy i makatki. Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec, założycielki firmy, oprócz tworzenia niezwykłych ozdób ściennych, organizują warsztaty skierowane do wszystkich wielbicieli rzemiosła, którzy chcą spróbować swoich sił w tkaniu na krośnie.

Na Facebooku i Instagramie można znaleźć także inne firmy, których produkty idealnie sprawdzą się na świąteczny upominek. Jedną z nich jest Miód od Kulmy - lokalna pasieka prowadzona przez Andrzeja Kulmę w Dolinie Cybiny. Zainspirowany historią swojego dziadka, który również poświęcił swoje życie pszczelarstwu, postanowił stworzyć nowoczesne gospodarstwo stawiające na pierwszym miejscu opiekę nad pszczołami.

Wsparcie dla lokalnych firm

Meta od lat aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa - zachęca konsumentów do wybierania ich produktów i dostarcza narzędzia oraz szkolenia ułatwiające prowadzenie biznesu online. Tegroczna edycja prezentownika z udziałem polskich małych i średnich firm jest już drugą odsłoną projektu. W ubiegłym roku mogliśmy poznać m.in. takie biznesy jak Plantule, Alchemia Sznurka, Atelier Mchu, There Is No More czy The Organs.

O innych inspirujących historiach lokalnych przedsiębiorstw można przeczytać na stronie Facebook App oraz odnaleźć je na Instagramie pod hasztagiem #NaszWspolnyBiznes oraz #ZaslugujaNaOdkrycie.

Facebook/KG