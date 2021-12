Uwaga na groźne smsy dotyczące przesyłek!

Właśnie ruszyła nowa kampania oszustów. Polacy otrzymują różne warianty SMS-ów, które dotyczą przesyłek. A to, że nie “można było jej dostarczyć”, a to że “trzeba zmienić preferencje dostawy”, albo że to “ostatnia szansa aby paczkę odebrać” - czytamy na portalu niebezpiecznik.pl.

Obawiamy się, że ofiar może być sporo, bo jesteśmy przed świetami, gdzie sporo osób kupuje prezenty na święta i właśnie czeka na przesyłkę… Negatywne skutki tego ataku dotyczą tylko użytkowników Androidów. Ale SMSy są oczywiście wysyłane masowo, do wszystkich - podkreślają eksperci.

I dodają, że wiadomości zawierają linki, które przekierowują użytkowników na strony, które nakłaniają do instalacji złośliwych aplikacji, tzw. trojanów bankowych.

Jeżeli dojdzie już do kliknięcia linku i przekierowania na stronę, należy niezwłocznie powiadomić o tym bank, w którym posiadamy konto.

niebezpiecznik.pl/kp