Firmy z "obligacjami społecznymi" sugerują związek z BGK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające wobec spółek Obligacje Społeczne Prosta SA, KFG SA, KFG Leasing sp. z o.o. i Prius29 Sp. z o.o. Z otrzymanych sygnałów wynika, że przedsiębiorcy w sposób nieuprawniony sugerują, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wątpliwości może budzić też przedstawianie oferty pożyczek inwestycyjnych na rzecz przedsiębiorcy jako „obligacji społecznych”.

Pod nazwą „obligacje społeczne” firmy te mogą proponować konsumentom umowy o udzielenie na rzecz przedsiębiorcy pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lub leasingu samochodu do wykorzystania w usługach przewozowych. Z sygnałów przekazanych do UOKiK wynika, że spółki te mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego czy rozpoznawalnymi przez konsumentów instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Skierowaliśmy zawiadomienia do prokuratury oraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – mówi Tomasz Chróstny.