Przed nami najbardziej wyjątkowy czas w roku, czas Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy na chwilę zwalniamy, zwracamy się ku drugiemu człowiekowi i przypominamy sobie o najistotniejszych wartościach – rodzinie, wspólnocie, ale i wsparciu potrzebujących W tym roku radość z nadchodzących świąt celebrować będziemy wspólnie w czterech miastach Polski w których to, po raz pierwszy, Zagramy z Gestem!

To właśnie w ostatni weekend przed świętami w Zamościu (18 grudnia), a także w Katowicach i Chełmie (19 grudnia), wśród jarmarków bożonarodzeniowych staną nasze szklane studia radiowe.

To właśnie do nich znani i lubiani prowadzący będą zapraszać gwiazdy, by wspólnie z nimi wspomnieć ich świąteczne tradycje, rodzinne zwyczaje i opowieści. W międzyczasie oczywiście emitowane będą znane i lubiane świąteczne przeboje, które rozgrzeją atmosferę imprezy.

Ale Gramy z Gestem to coś więcej niż tylko zabawa, to przede wszystkim wspólnota i chęć dzielenia się.

Podczas akcji rozdawane będą paczki upominkowe od Świętego Mikołaja dla potrzebujących dzieci rozdamy ciepłe posiłki, napoje, spędzimy ten czas po prostu razem. Ta wyjątkowa akcja ma szansę na stale wpisać się w kalendarz przedświątecznych imprez w Polsce.

Wydarzenie Gramy z Gestem zostało zrealizowane dzięki pomocy otwartych i wrażliwych mecenasów kultury oraz dobroczynności. Realizację wsparły: Krajowa Spółka Cukrowa @SekretySlodkiejKuchni i LW Bogdanka @LWBogdankaSA, Orlen, PKO BP, PZU, Totalizator Sportowy, Tauron.