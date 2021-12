Przez wyższe ceny energii i gazu inflacja sięgnie 9 proc.

Banki są zgodne, że zapowiedziane przez Urząd Regulacji Energetyki podwyżki cen mediów, tj. energii i gazu spowodują w przyszłym roku wzrost inflacji – informuje portal Biznesalert.pl. Co istotne, wzrost taryf gazowych ma być jednak rozłożony w czasie na trzy lata, a wysokość inflacji złagodzi także tarcza antyinflacyjna

Jak wyjaśniał dziś PGNiG Obrót Detaliczny, wzrost cen gazu w taryfie na 2022 r. jest bezpośrednio związany z bezprecedensową i wyjątkowo trudną sytuacją na całym europejskim rynku, a przyczyną komplikacji jest agresywna polityka energetyczna Rosji.

Dzisiejsze decyzje URE oznaczają wzrost średniorocznej inflacji z 5,0 do 7,8-8,0 procent rok do roku w wariancie maksimum. Szczyt sięgnie 9,4 procent w kwietniu, a pod koniec 2022 roku inflacja wyniesie 5,3 procent rok do roku – czytamy na portalu Biznesalert.pl cytowane opinie analityków Banku PKO. Rozłożenie podwyżek cen gazu w czasie, pozwoli na przesunięcie części tego impulsu na kolejne lata.