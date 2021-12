Obajtek dla "Sieci": Podtrzymuję zapowiedź obniżki cen paliw

Zdecydowanie podtrzymuję zapowiedź obniżki cen paliw o ok. 30 groszy na litrze - podkreślił w rozmowie z „Sieci” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Obajtek w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniku „Sieci” zapytany został, czy podtrzymuje swoją zapowiedź o obniżce cen paliw o ok. 30 groszy na litrze od 20 grudnia. Zdecydowanie podtrzymuję tę zapowiedź - powiedział.

Bardzo ważne deklaracje polskiego rządu o obniżeniu podatków to jedno. Drugie - zmniejsza się cena baryłki ropy i stabilizuje kurs dolara. To są wiarygodne przesłanki do obniżki sięgającej ok. 30 gr na litrze paliwa - podkreślił.

W ocenie szefa Orlenu „dzięki dokonanej wcześniej optymalizacji - dywersyfikacji ropy i centralizacji zakupów w PKN Orlen - mamy w Polsce jedne z najtańszych paliw w Europie”. „To również efekt podjęcia odważnej decyzji o nabyciu praw do emisji CO2 po ok. 23-24 euro, podczas gdy obecnie kosztują one 80-90 euro” - uważa Obajtek.

Nie wykorzystaliśmy tych certyfikatów, żeby jeszcze mocniej wygenerować zyski, bo celem było utrzymanie planowanego poziomu marży. W ten sposób mogliśmy stabilizować ceny, co miało uzasadnienie biznesowe, ponieważ wzrost poziomu cen paliw ograniczyłby popyt. Tak się nie stało, mówiąc wprost - nie zanotowaliśmy odpływu klientów. Kupując ropę, płacimy podobnie jak wszyscy, ale tak jak już wspominałem, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej - mówił.

Na uwagę, że są to ceny mimo wszystko wysokie, Obajtek odparł: Doskonale rozumiem, że kierowcy chcieliby tankować paliwa za niższą cenę, ale niestety nie przeskoczymy sytuacji na globalnych rynkach ropy naftowej.

Zaznaczył też m.in., że Orlen utrzymał ceny na stabilnym poziomie. Państwo także spełniło swoją funkcję, obniżając podatki od paliw. I teraz naszą odpowiedzialnością jest wdrożyć w to życie - powiedział. „Przypomnę, że w 2012 roku rząd Donalda Tuska też próbował obniżać akcyzę, ale nie przełożyło to na cenę paliw w detalu. Chcę zaznaczyć, że tym razem my, jako Orlen, dopilnujemy, żeby to się przełożyło na cenę końcową paliwa na stacjach” - dodał.

Jak wyjaśnił prezes Orlenu, „zapowiedzianą obniżkę zastosujemy w hurcie i ostatecznie, mając ok. 1,8 tys. stacji paliw w całej Polsce, na większości tzw. lokalnych mikrorynków zadziałamy, obniżając cenę paliwa również w detalu”.

Obajtek zapytany też został, czy benzyna na święta będzie kosztowała mniej niż 6 zł za lir. „To mogę obiecać i w Orlenie tego dopilnuję” - powiedział.

