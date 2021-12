Kolejny instrument wzmacniający inwestycje zagraniczne

W Ministerstwie Finansów powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI). Zajmuje się ono obsługą kluczowych inwestorów, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). COPI udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Chcemy wykorzystać popandemiczne odmrożenie światowych gospodarek do wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Zarówno poprzez atrakcyjne warunki podatkowe, które wprowadza Polski Ład, jak i poprzez stworzenie jednego, dedykowanego inwestorom miejsca, w którym otrzymają kompleksową i szybką obsługę podatkową - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora to nowe proinwestycyjne podejście Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej do kluczowych inwestorów - dodała zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Anna Chałupa.

Stworzenie COPI to jeden elementów podatkowej części Polskiego Ładu. Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji. To również m.in.: obsługa porozumienia inwestycyjnego (interpretacji 590), współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami zajmującymi się inwestorami, obsługa zapytań i zgłoszeń inwestorów.

Porozumienie inwestycyjne jest kolejnym instrumentem prawa podatkowego umożliwiającym przedsiębiorcy zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz kolejnym naszym działaniem, w którym stawiamy na współpracę fiskusa z firmami - dodała Anna Chałupa.

Dzięki porozumieniu inwestycyjnemu (interpretacja 590) inwestor w jednym miejscu otrzyma: uprzednie porozumienie cenowe, opinię zabezpieczającą, indywidualną interpretację prawa podatkowego, wiążącą informację akcyzową, wiążącą informację stawkową.

Po porozumienie inwestycyjne można zgłaszać się od 1 stycznia 2022 r., czyli od wejścia w życia podatkowej części Polskiego Ładu.

PAP/RO