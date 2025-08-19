Szpital we Wrocławiu zwolni 500 pracowników. "Potraktowali nas jak śmieci"
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zwolni 500 pracowników: m.in. salowe, noszowych i panów, którzy wywożą śmieci. „Potraktowali nas jak śmieci” — cytuje jedną z zatrudnionych osób „Gazeta Wyborcza”.
Władze szpitala postanowiły zwolnić zatrudnionych pracowników, a na ich miejsce podpisać umowę z zewnętrzną firmą.
Dotychczasowi pracownicy mają być formalnie przeniesieni do nowego pracodawcy z gwarancją zatrudnienia na rok.
„Tutaj ludzie pracują po 18–19 lat, a potraktowali nas jak śmieci” — mówi jedna z zatrudnionych osób dla „Gazety Wyborczej„.
gw, jb
