Czy Ukraina będzie w NATO? Trump już wie

Ukraina nie będzie częścią NATO - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. Nie wykluczył też, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce zawrzeć porozumienia pokojowego.

„Ukraina nie będzie w NATO. Ale są pewne kraje europejskie, które zajmą się tym; Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem - powiedział Trump.

Zmęczony Putin?

„Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy - dodał.

Nie wykluczył możliwości, że Putin nie chce zawrzeć porozumienia.

Relacje Trump - Putin

Mam z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dobre relacje, ale to się liczy, tylko jeśli się uda załatwić tę sprawę (Ukrainy - red.), w przeciwnym razie nie obchodzą mnie te relacje - powiedział we wtorek w stacji Fox News prezydent USA Donald Trump.

Mam nadzieję, że prezydent Putin zachowa się dobrze. Jeśli nie, będzie ciężka sytuacja - dodał.

Podkreślił, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski również musi wykazać się pewną „elastycznością”.

Zapewnił, że amerykańskich żołnierzy nie będzie na miejscu, na terytorium Ukrainy.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec żartów! Nowelizacja budżetu koniecznością?

Agresywne wejście Litwinów na polski rynek spożywczy

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

»»Kontra: Wojsko Polskie na Ukrainie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!