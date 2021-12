Horała za wzrost cen gazu obwinia USA

Wzrost cen gazu wynika m.in. z decyzji USA o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Dodał, że ceny energii w Polsce są jednymi z najniższych w Europie

Na pytanie o podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., Horała odpowiedział, że za wzrost cen energii nie odpowiada rząd, bo ceny energii rosną na całym świecie.

Wynika m.in. z decyzji USA o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, co ośmieliło Rosję do szantażu gazowego. Rosja zakręciła kurek, maleją zapasy gazu w magazynach i rosną ceny gazu - zaznaczył w rozmowie z Polsat News.

Dodał, że wzrastają też ceny energii w wyniku spekulacji prawami do emisji CO2. „Już ponad połowa kosztów wytworzenia energii, to spekulacyjne koszty tych sztucznych papierów wartościowych, co z kolei jest pomysłem unijnym” - ocenił.

Horała wskazał, że polski rząd zareagował na to pakietem antyinflacyjnym.

Pierwszy efekt można dziś obserwować na stacjach benzynowych, gdzie ceny benzyny już spadły poniżej 6 zł. za litr - powiedział.

W ocenie pełnomocnika, ceny energii w Polsce nadal są jednymi z najniższych w Europie.

Pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia tarczy antyinflacyjnej o wartości do 10 mld zł. Tarcza składa się z sześciu elementów: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek „tarczowy” od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.

Rząd obniżył od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

