Uwaga na złodziei! Nowe oszustwa "na platformę streamingową"

Opolska policja ostrzega przed nowym sposobem oszustów, którzy w celu wyłudzenia pieniędzy kontaktują się z potencjalnymi ofiarami jako platforma streamingowa

Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe KW Policji w Opolu, do oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na paczkę” dołączyło oszustwo polegające na podszywaniu się pod platformę udostępniającą płatne treści przez internet.

Do komendy w Krapkowicach zgłosił się 32-letni mężczyzna, który padł ofiarą nowej formy przestępstwa. Pewnego dnia otrzymał na swoją skrzynkę mailową list informujący, że jego dostęp do płatnych filmów jest zawieszony. W mailu znajdował się link, który po kliknięciu przekierował go na bliźniaczo podobną stronę do tej oryginalnej. Tam strona wymagała podania danych do karty płatniczej. Dane te miały spowodować odblokowanie dostępu do konta filmowego. Tak się jednak nie stało. Mężczyzna nie dość, że nadal nie mógł oglądać filmów to z jego konta bankowego zniknęło blisko 2 tysiące złotych.

Policja przypomina, że zawsze należy sprawdzać prawdziwość stron internetowych, po których się poruszamy. Gdy otrzymujemy z nieznanych źródeł lub o dziwnej treści korespondencję lub sms’y, których się nie spodziewamy, może to znaczyć, że my lub ktoś, kto posiadał nasze dane kontaktowe był nieostrożny i teraz ktoś inny usiłuje te dane wykorzystać w celu niezgodnym z prawem. Przeważnie chodzi o wyłudzenie jakiejś kwoty pieniędzy lub pozyskanie naszych danych wraz z numerem konta rachunku bankowego, czyli tzw. phishing.

Gdy doszło do oszustwa, należy poinformować jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu. Zawsze powinno się zachowywać wszystkie dokumenty związane z transakcją, tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, itp. jak również całą korespondencję ze sprzedawcą, czy zapisy rozmów poprzez komunikatory internetowe, sms’y. Z takimi dowodami należy zgłosić się do najbliższej jednostki policji.

