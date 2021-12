Poczta Polska już dostarcza emerytury i renty

Grudniowe emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafią do odbiorców w całym kraju jeszcze przed Świętami - zapowiedziała w czwartek Poczta Polska. Jak dodano, listonosze rozpoczęli doręczanie świadczeń pieniężnych z ZUS w środę, 22 grudnia br.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie grudniowych rent i emerytur (z terminem 25.XII), począwszy od dnia 21 grudnia br. Dzięki temu część świadczeń roznoszonych przez pocztowych listonoszy trafiła już do odbiorców w całym kraju. Najpóźniej do Wigilii Bożego Narodzenia wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów i rencistów - poinformowała Poczta Polska w informacji prasowej.

Ponadto Poczta Polska podjęła decyzję o przyspieszeniu doręczania kwot przekazów z terminem na 1 stycznia 2022, które dystrybuowane będą przez pocztowców od 29 grudnia br.

Staramy się dopasować naszą pracę do potrzeb klientów i pracowników. Placówki pocztowe będą czynne nawet w Wigilię, ale krócej niż zazwyczaj, także tego dnia listonosze i w wielu miastach także kurierzy będą doręczać listy i paczki - powiedziała rzeczniczka spółki Justyna Siwek.

Z informacji Poczty Polskiej wynika, że w piątek, 24 grudnia 2021 r., placówki będą czynne do godziny 13. (placówki całodobowe do godz. 14.); 25–26 grudnia 2021 r. placówki będą nieczynne;31 grudnia 2021 r. placówki będą czynne do godziny 14. (placówki całodobowe do godz. 18.). Z kolei 1 stycznia 2022 r. placówki będą nieczynne.

Spółka przekazała, że placówki ulokowane w obiektach, od których są zależne (np. w ministerstwach, sądach, urzędach skarbowych, urzędach gmin, centrach lub galeriach handlowych), mogą funkcjonować w innych okresach, niż te wyszczególnione powyżej.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

PAP/RO