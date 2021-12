Potężny Airbus Beluga odleciał wczoraj z lotniska Chopina

Airbus A300-600ST Beluga wylądował dwa dni temu wieczorem na warszawskim Lotnisku Chopina. Było to pierwsze lądowanie tego olbrzymiego transportowego Airbusa w Warszawie

Beluga przyleciał do Warszawy z Marsylii. Ogromny transportowiec to model Airbus A300-600ST. Beluga zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu sylwetki maszyny do wieloryba białucha (ang. beluga whale). Jest przeznaczony do przewozu gabarytowo dużych ładunków, szczególnie części samolotów Airbus, m.in. fragmentów kadłuba, o wadze do 50 ton.

Samolot […] swoim kształtem wyróżnia się na tle innych maszyn. Jest przy nim ekipa lotniska, trwają prace serwisowe przy maszynie – informował serwis tvn24.pl. Transportowy Airbus sprawił wielką frajdę miłośnikom fotografii lotniczej, tzw. spotterom, którzy pojawili się na miejscu.

Pierwotnie w planach był przelot maszyny z Lotniska Chopina do Moskwy, informował Piotr Rudzki z warszawskiego lotniska. Było to pierwsze lądowanie tego samolotu na naszym lotnisku - zaznaczył Rudzki.

tvn24.pl/mt