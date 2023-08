Udogodnienia na lotnisku Chopina. Pierwsze takie w Europie

Kapsuły do spania dla pasażerów oczekujących na przesiadkę oraz paczkomat dla osób, których przedmioty przewożone w bagażu podręcznym nie przeszły kontroli bezpieczeństwa, zostały oddane dla podróżnych warszawskiego Lotniska Chopina - poinformował w środę port lotniczy.

Na Lotnisku Chopina w Warszawie pasażerowie mogą już skorzystać z dwóch nowych udogodnień. Do ich dyspozycji oddano urządzenie Paczkomat firmy InPost oraz kapsuły do spania - przekazało w informacji prasowej lotnisko.

Jak dodano, paczkomat jest pierwszym takim rozwiązaniem w Europie. Mogą z niego skorzystać pasażerowie, którzy w bagażu podręcznym mieli przedmioty zakwestionowane przez operatora kontroli bezpieczeństwa.

W sytuacji, gdy w bagażu znajdzie się przedmiot, który powinien znaleźć się w rejestrowanym (np. perfumy czy pamiątkowy scyzoryk), pasażer może wysłać go za pomocą urządzenia Paczkomat. Dotychczas taki przedmiot musiał zostać wyrzucony lub, jeśli podróżny miał jeszcze na to czas, mógł zostać nadany w bagażu rejestrowanym - wyjaśnił port.

Paczkomat na Lotnisku Chopina znajduje się w przejściu Fast Track, w strefie kontroli bagażu E. Umożliwia jedynie wysyłkę krajową - do drugiego paczkomatu lub pod wskazany adres. Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu pasażer przejdzie kontrolę bezpieczeństwa już w strefie Fast Track, dzięki czemu - jak zapewniło lotnisko - będzie mógł zdążyć na samolot.

Możliwość wysyłki paczki bezpośrednio ze strefy kontroli bagażu na lotnisku to pierwsze tego typu rozwiązanie nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu pasażerów naszego portu. Często podróżni z roztargnienia lub niewiedzy przystępują do kontroli bezpieczeństwa z niedozwolonym przedmiotem w bagażu. Zazwyczaj nie mają już możliwości lub czasu na powrót do miejsca nadania bagażu rejestrowanego. Teraz dzięki urządzeniom InPost bezpiecznie wyślą swój wartościowy przedmiot pod wybrany adres - wskazała rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont.

Kapsuły do spania są rozwiązaniem dla osób oczekujących w porcie na przesiadkę lub pasażerów zmuszonych do spędzenia nocy są na lotnisku. Urządzenia te - wskazano - są wykorzystywane w wielu portach na całym świecie i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród podróżujących. Jak podało lotnisko, cztery kapsuły do spania oraz dwa fotele z funkcją masażu znajdują są w strefie non-Schengen, w obszarze gate’ów autobusowych 1N-2N.

Początkowo pasażerowie ze strefy będą mogli korzystać jedynie w porze nocnej, od godziny 19 do 7. W późniejszym etapie usługa dostępna będzie przez całą dobę - przekazało lotnisko.

Jedna godzina użytkowania kapsuły wynosi 60 zł, dwie to koszt 110 zł; każda kolejna to dodatkowe 40 zł. Z informacji lotniska wynika, że w cenie, poza możliwością odpoczynku, pasażer otrzyma opaskę na oczy, zatyczki do uszu, kapcie oraz poduszkę. Podróżni, którzy wykupią nocleg w kapsule, będą mogli również skorzystać z bezpłatnych 10 minut masażu na fotelu. Standardowo cena 10 min masażu wynosi 40 zł, 20 min to koszt 60 zł, a pół godziny to 70 zł.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Od początku 2023 r. odprawiło ponad 10 mln pasażerów. W ubiegłym roku było to ponad 14,4 mln podróżnych.

pap, jbz