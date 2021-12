Kłos: Nowym trenerem musi być Polak

O 14 rozpoczęło się nadzwyczajne spotkanie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z planem odejścia Paulo Sousy z reprezentacji. Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji? Sprawę komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl były reprezentant Polski Tomasz Kłos. - Musimy się skoncentrować przede wszystkim na Polaku - komentuje

To musi być trener, który ma to coś w sobie, by zmotywować drużynę do meczu z Rosją, a to nie jest naprawdę łatwe” - mówi portalowi wPolityce.pl były reprezentant Polski Tomasz Kłos pytany o kandydata na nowego selekcjonera kadry.