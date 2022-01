„Sieci”. Jarosław Kaczyński: Niepodległości nie sprzedamy!

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o presji Brukseli i Berlina, o atakach ze Wschodu, pandemii, inflacji i Polskim Ładzie. Stanowczo także wypowiada się na temat Pegasusa: To kolejna sprawa pod hasłem „afera z niczego”. […] Opowieści o rzekomych tysiącach sprawdzanych telefonów są całkowicie pozbawione związku z rzeczywistością. Ich autorzy wykorzystują fakt, że osoby mające o tym realną wiedzę nie mogą nic o tym powiedzieć, są związane tajemnicą służbową. Mogę zatem tylko podkreślić: opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury – zaznacza Jarosław Kaczyński

Kaczyński: „Niepodległości nie sprzedamy”

Na łamach najnowszego wydania „Sieci” Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Jarosławem Kaczyńskim, wicepremierem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości („Niepodległości nie sprzedamy”) m.in. na temat trudności, z jakimi musiał ostatnio zmagać się obóz rządzący. Prezes PiS wyjaśnia:

Mamy pandemię, która jest potężnym wyzwaniem. Do tego od jakiegoś czasu sporą inflację. Trwają atak hybrydowy na granicy białorusko-polskiej oraz działania rosyjskie na Ukrainie i w całym regionie […]. Jeżeli to wszystko połączymy, a w tle jest jeszcze nasza niewielka większość w Sejmie i kłopoty, które wywołał były wicepremier Jarosław Gowin, to składa się to wszystko na rzeczywiście wyjątkowo trudny rok – mówi wicepremier i jednocześnie zaznacza: – Rozwiązanie wszystkich problemów, przed którymi stoimy, nie będzie łatwe, jednak nie można popadać w pesymizm. Wiele rzeczy się też udaje.

Prezes PiS ocenia także kondycję opozycji:

Duża część społeczeństwa zdaje sobie sprawę, jak niespójne, złe i destrukcyjne dla kraju byłyby rządu tak egzotycznego niekiedy konglomeratu, jakim jest dziś opozycja. Potwierdził to ostatnio sondaż, z którego wynika, że aż 64 proc. Polaków uważa, iż opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. Gołym okiem widać, że te siły nie niosą żadnej dobrej polskiej perspektywy, zwłaszcza w czasach tak niepewnych, pełnych niebezpieczeństw.

Jarosław Kaczyński komentuje również głośną ostatnio sprawę Pegasusa:

Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Jego powstanie i używanie jest wynikiem zmiany technologicznej […]. Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia. Chyba każdy się zgodzi, że rozmaite grupy przestępcze powinny być pod obserwacją, że przestępczość trzeba zwalczać i że na całym świecie używa się do tego narzędzi inwigilacji, oczywiście gdy są do tego podstawy prawne i zawsze pod kontrolą sądu, prokuratury […]. Opowieści o rzekomych tysiącach sprawdzanych telefonów są całkowicie pozbawione związku z rzeczywistością […]. Mogę zatem tylko podkreślić: opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury.

Rząd musi wspierać rodziny

W rozmowie z Dorotą Łosiewicz („Rząd musi wspierać rodziny”) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przyznaje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się wśród rodziców projekt o nazwie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

W zaledwie niecałe pięć dni rodzice zawnioskowali o kapitał opiekuńczy dla ponad 43 proc. uprawnionych do niego w 2022 r. dzieci. To bardzo dobry wynik. Pokazuje, że nasze działania w cyfryzacji świadczeń dla rodzin odniosły sukces. To duże ułatwienie dla Polaków – zapewnia przedstawicielka rządu. Podkreśla również, że świadczeniobiorcy nie mają problemów z korzystaniem z technologii cyfrowych i składaniem wniosków w wersji online. Minister wyjaśnia także na czym polega RKO. – To świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. […] nieważne, ile lat ma pierwsze dziecko i nawet jeśli jest już pełnoletnie, nadal jest traktowane jak pierwsze dziecko w rodzinie, co sprawia, że jego młodsze rodzeństwo otrzyma środki w ramach RKO.

Minister Maląg uważa, że opozycja zamiast konstruktywnej krytyki stara się siać niepokój wśród Polaków w sprawie Polskiego Ładu. Jest przekonana, że zaproponowane przez obecny rząd rozwiązania są korzystne dla obywateli.

My nie rzucamy słów na wiatr, tak jak ocaliliśmy polską gospodarkę przed destrukcyjną falą kryzysu spowodowaną przez pandemię koronawirusa, tak teraz gwarantujemy, że zaproponowane rozwiązania w Polskim Ładzie będą w perspektywie czasu korzystne dla Polski, a więc dla nas. Proszę o wyrozumiałość, nieuleganie negatywnym emocjom, o możliwość wyjaśnienia, a jeżeli jest taka potrzeba, udoskonalenia przygotowanych rozwiązań reformy podatkowej – przyznaje.

„Kazachstan: dwie rewolucje w jednej”

Marek Budzisz w artykule „Kazachstan: dwie rewolucje w jednej” opisuje, jak doszło do wystąpień w państwie, które powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Napiętą sytuację spowodowały m.in. drastyczne podwyżki cen gazu LPG, z którego powszechnie korzystają mieszkańcy Kazachstanu. Autor podaje, że szczególnie aktywna w protestach jest zachodnia prowincja Aktau.

To tutaj w 2011 r. wybuchły strajki krwawo stłumione na rozkaz ówczesnego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa przez siły porządkowe (liczbę ofiar szacuje się na ponad 80 osób), tutaj też zaczęły się antychińskie protesty, a także demonstracje, w których wyniku władze zostały zmuszone do ogłoszenia najpierw moratorium, apotem całkowitego zakazu sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom i zagranicznym firmom. Z problemami boryka się jednak cały kraj. O skali kryzysu świadczy choćby to, że 2 mln z 18 mln obywateli Kazachstanu nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów i ma opóźnienia przekraczające 90 dni - czytamy.

W tekście znajdziemy też informacje, kto stał się ucieleśnieniem zła dla większości społeczeństwa w Kazachstanie. _Skokową podwyżkę cen paliwa samochodowego ludzie uznali za złamanie umowy społecznej i wylegli na place i ulice miast, skandując: „Starcze, odejdź”. Chodziło w tym wypadku o Nursułtana Nazarbajewa, pierwszego prezydenta niepodległego Kazachstanu, ojca narodu, którego rodzina kontroluje kazachstański sektor wydobycia węglowodorów. _

Krewni Nazarbajewa dorobili się olbrzymich majątków działając w sektorze paliwowym. Ludzie o tym wiedzą i źródeł podwyżki upatrują w niezaspokojonych apetytach klanu byłego prezydenta. Kazachstan produkuje bowiem dwa razy więcej gazu ziemnego, niż zużywa, niemniej jednak przez cały ubiegły rok konsumenci borykali się z niedoborami tego paliwa. Firmy kontrolowane przez klan Nazarbajewów wolały bowiem eksportować gaz, w tym do zakładów przetwórczych w Rosji, bo relacja cen na rynkach światowych do administracyjnie regulowanych w kraju pozwalała im na wywożeniu surowców lepiej zarobić, bez płacenia przy tym podatków.

„W rękach przemytników i białoruskich służb”

Marcin Tulicki w artykule „W rękach przemytników i białoruskich służb” przybliża historie migrantów, którzy jako jedni z pierwszych próbowali nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską i wrócili już do domów, do Kurdystanu.

Nie chcą ujawniać swojej tożsamości, bo boją się zemsty białoruskich służb. I trudno im się dziwić. Wszyscy mężczyźni, z którymi rozmawiamy, mówią mniej więcej to samo, choć na Białoruś podróżowali osobno. To świadczy o autentyczności ich opowieści. Podobnie jak białoruskie wizy, które pokazują nam w swoich paszportach. Wszyscy na Białorusi spędzili po kilkanaście dni. Tak jak wszyscy, nie mają wątpliwości, że to były najgorsze dni w ich życiu. Autor opisuje szczegóły opowieści: Wszyscy do Mińska podróżowali w ten sam sposób: przez Turcję, wcześniej kontaktując się z przemytnikami. Tego, co zastali na miejscu na Białorusi, nie wyobrażali sobie w najgorszych koszmarach. Cytuje słowa jednego z mężczyzn: Najpierw w Mińsku spędziłem trzy dni. Następnie przez przemytnika zostałem przewieziony w pobliże granicy z Polską. Tam się okazało, że przemytnik ma jakiś układ z białoruską policją, która dowiozła mnie już na samą granicę i wyrzuciła w lesie. Tulicki wskazuje, że jedna z osób potwierdza, że była zmuszana do prób przekroczenia granicy: Najpierw sam chciałem, ale później, gdy po kilku nieudanych podejściach chciałem zawrócić, drogę w stronę Mińska zagrodziły mi białoruskie służby. Byłem w potrzasku […]. Z jednej strony drut i polskie służby, z drugiej białoruskie. Zero szans na cokolwiek. Chyba że wyczekało się na moment, gdy służby nie widzą. Można się też było opłacić mundurowym. 400 euro za szansę na powrót […]. Autor zaznacza: Wszyscy nasi rozmówcy opowiadają także o niszczonych przez Białorusinów powerbankach, gniazdach telefonów czy zabieranych kartach SIM.

„Unijna kopia doktryny Breżniewa”

Dr Jan Parys, pracownik naukowy i polityk, były minister obrony, w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” („Unijna kopia doktryny Breżniewa”) podkreśla, że Rosja prowadzi obecnie bardzo agresywną politykę, która skutkuje nie tylko możliwością ataku na Ukrainę, ale także chęcią odzyskania dawnych wpływów w Europie.

Przedłożony oficjalnie przez Moskwę projekt nowego traktatu de facto przewiduje podporządkowanie Rosji całej Europy. Już nie idzie tylko o Ukrainę czy pozbawienie flanki wschodniej bezpieczeństwa. USA mają ograniczyć swą obecność w Europie, a Rosja ma zachować obecną przewagę militarną – czytamy.

Parys zakłada, że Stany Zjednoczone mogą realizować niekorzystny scenariusz względem Europy.

Celem polityków USA jest dialog z Moskwą, a nie opór wobec Rosji. Zatem obawiam się, że USA część warunków rosyjskich w końcu przyjmą, co osłabi bezpieczeństwo Europy. Demokraci zawsze zaczynali swoje urzędowanie od porozumienia z Moskwą. Tak było, kiedy Rosja była komunistyczna, i tak było za czasów Obamy. W tym roku taką próbę dogadania się z Moskwą podął Biden w Genewie. Putin sposób prowadzenia rozmów przez Bidena w Genewie potraktował jako dowód słabości Stanów Zjednoczonych. […] Biden dostanie wkrótce od Moskwy w zęby i będzie musiał zmienić swoją politykę wschodnią na bardziej twardą, tak jak Obama. To Moskwa sprowadzi ekipę Bidena na ziemię. I wtedy ugody między USA i Rosją nie będzie. Lecz nim dojdzie do tego, Europa poniesie poważne straty w sferze bezpieczeństwa.

