ZOBACZ Orlen podpisał z Saudyjczykami długoterminową umowę na dostawę ropy!

PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. To nie wszystko

Ponadto kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Cena jaką PKN Orlen ma zapłacić to ok. 229 mln euro.

Natomiast Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, MOL 417 stacji Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona została na ok. 1,15 mld zł.

Historyczny dzień dla Orlenu

Po zawarciu umów dotyczących sprzedaży aktywów w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, PKN Orlen liczy na kolejne akwizycje, wiąże też nadzieje na rozwój we współpracy z Saudi Aramco - dzięki już podpisanym umowom Grupa Orlen uzyska 20 mln ton ropy, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Koncern podał dziś, ze jego zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej.

To partnerzy, którzy nadadzą tempo dalszemu rozwojowi koncernu. Mamy przed sobą jeszcze sporo akwizycji, żeby móc wyznaczać trendy i standardy na tym rynku” - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. - To nie tylko spełnienie warunków zaradczych Komisji Europejskiej, podpisaliśmy też trzy inne strategiczne umowy z Saudi Aramco: w kwestii analiz i inwestycji w petrochemię, która jest dla nas bardzo ważna, w zakresie badań i rozwoju oraz umowę na dostawy ropy, do 400 tys. baryłek dziennie. To 20 mln ton ropy, która popłynie do rafinerii Lotosu, do Płocka, do Możejek oraz do dwóch rafinerii czeskich - dodał.