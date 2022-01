Niższe emerytury przez Polski Ład? OPZZ składa skargę do TK

OPZZ chce złożyć do Trybunału Konstytucyjnego skargę na nierówne traktowanie w imieniu emerytów, którzy przez nieodliczalne składki na służbę zdrowia mają po wprowadzeniu Polskiego Ładu niższe emerytury – mówi w telewizji wpolsce.pl Anna Grabowska w wywiadzie gospodarczym z Andrzejem Radzikowskim, przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego i OPZZ. Po podpisaniu przez ministra finansów rozporządzenia sytuacja się jednak może zmienić

Anna Grabowska: Na dzień dzisiejszy zostało już jednak podpisane rozporządzenie ministra finansów, które sytuację emerytów ma zmieniać w przedziale emerytur do 12 800 zł w przypadku tych, którzy na Polskim Ładzie tracą. Czy Państwa skarga pozostanie nadal aktualna, jeżeli rząd zmieni zasady naliczania emerytur?

Oczywiście nasze działania będą zależały od reakcji rządu. Już na etapie konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego założeń Nowego Ładu OPZZ zwracał uwagę że kwota neutralności do 5 tys. zł, na której emeryci zyskają, jest zbyt niska. Nie chodzi o to, że 5 tys. to taka bardzo duża, czy mała kwota. Zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na to, że wysokie emerytury w Polsce mają osoby, które długo pracowały i od pełnych przychodów płaciły składkę do ZUS. Rząd przecież chce takie osoby promować. A mamy sytuację, że zamiast nagradzać tych, którzy długo pracują i długo pełną składkę płacą, są oni karani – bo 5 tys. zł przy pełnych zarobkach, przy czterdziestu paru latach płacenia składki, nie jest taką znów wysoką emeryturą – mówi Radzikowski.

Są wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, że 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów skorzysta na rozwiązaniach Polskiego Ładu, to są kwoty od kilkudziesięciu do stu osiemdziesięciu zł każdego miesiąca. Czy państwo się z tymi wyliczeniami zgadzacie, bo chodzi o przytłaczającą większość emerytów?

Tak, zgadzamy się. Ale jednak ponad 320 tysięcy emerytów traci na tym rozwiązaniu i znów można powiedzieć, że to jest dużo lub mało. Jednak my wskazujemy na zasadę, karzemy tych, co długo pracowali i co od pełnych przychodów płacili składki. Natomiast odpowiedź rządu o zmianie sytuacji emerytów to radykalny postęp w stosunku do chwili obecnej.