Premier: zażądałem od MF szybkich korekt Polskiego Ładu

Jeśli ktokolwiek zarabiający do 12 tys. 800 zł brutto miesięcznie straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r. - zadeklarował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ulgą dla klasy średniej objęci będą też np. emeryci i zleceniobiorcy

Szef rządu wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim uczestniczyli w piątkowej konferencji prasowej, na której Mateusz Morawiecki poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do Polskiego Ładu.

Premier podziękował na konferencji tym, którzy zwrócili uwagę na potrzeby korekt w Polskim Ładzie - m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie, organizacjom pożytku publicznego i dziennikarzom.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie przymyka oczu na potknięcia w Polskim Ładzie, jednocześnie informując, że zażądał od resortu finansów szybkiego wprowadzenia różnych korekt. „Zażądałem od MF różnych korekt, które będą z korzyścią dla podatnika” - oświadczył szef rządu.

Dodał, że część zmian już wprowadzono, np. wyrównanie wynagrodzeń mundurówek czy nauczycieli. Chodzi o rozporządzenie ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Według resortu finansów dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty. Chodzi m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek.

Kancelaria Premiera RP na Twitterze przekazała, że jeśli zarabiamy średnio do 12 800 brutto miesięcznie, wypełniamy PIT-37 i w naszym rozliczeniu rocznym za 2022 r. korzystniejsze byłoby rozliczenie według starych zasad, to Urząd Skarbowy zwróci nam różnicę w rozliczeniu za 2022 rok.

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot - powiedział na konferencji szef rządu.