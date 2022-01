Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF

Wąsik: Nie pozwolimy na to, żeby porównania, które pani Ochojska konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej. Przy okazji jest to granie na nutach Łukaszenki. Łukaszenka niezwykle się cieszy i myślę, że powinien wysłać Ochojskiej kwiaty