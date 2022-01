Migranci zaleją kanał La Manche? Prognozy szokują!

Nawet 65 tys. nielegalnych imigrantów może w tym roku próbować przedostać się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche na pokładach małych łodzi lub pontonów - zakłada najgorszy scenariusz brytyjskiego rządu ujawniony we wtorek przez dziennik „Daily Telegraph”.

Migrantów byłoby więc ponad dwa razy więcej niż w roku 2021 r., gdy przez kanał La Manche przepłynęło ponad 28,4 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii, co było absolutnym rekordem, i ok. osiem razy więcej niż w 2020 r.

Jak wyjaśnia „Daily Telegraph”, liczba ta to najgorszy scenariusz brany pod uwagę przez urzędników, który został nieoficjalnie przedstawiony minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

„To nie jest szacunek ani prognoza, to jest założenie planistyczne. To zależy od tego, jak sprawy będą się toczyć po drugiej stronie kanału. Jeśli nic by się nie zmieniło i nastąpiłaby masowa migracja, musimy wiedzieć, z jakimi liczbami musielibyśmy się mierzyć. Po części pokazuje to dokładnie, dlaczego podejmujemy takie środki, jakie podejmujemy i przyglądamy się takim rzeczom jak offshoring (wysyłanie imigrantów na czas rozpatrywania ich wniosków azylowych do kraju trzeciego - PAP) i outsourcing (przekazanie prowadzenia operacji na La Manche marynarce wojennej - PAP)” - powiedziało cytowane przez „Daily Telegraph” źródło rządowe.

W poniedziałek Patel potwierdziła, że rząd planuje przekazać Royal Navy odpowiedzialność za patrole na kanale La Manche, w tym przyznać marynarce prawo do dowodzenia statkami innych formacji, takich jak straż graniczna czy straż przybrzeżna. O tych planach, jak również o rozmowach prowadzonych z Rwandą i Ghaną w sprawie wysyłania do tych krajów imigrantów czekających na rozpatrzenie wniosków azylowych napisał w poniedziałek „The Times”.

„Myślę, że brytyjska opinia publiczna poprze rząd w tym, że powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić nasze granice, i dlatego to połączenie środków jest absolutnie niezbędne” - powiedziała Patel w Izbie Gmin.

Były szef straży granicznej Tony Smith w komentarzu opublikowanym we wtorek w „Daily Telegraph” poparł propozycję, by marynarka przejęła kontrolę nad patrolowaniem La Manche i ocenił, że liczba 60 tys. nielegalnych imigrantów, którzy w tym roku mogą próbować przedostać się do Wielkiej Brytanii, jest absolutnie realna.

Czytaj też: Bursztynowa gorączka w Polsce? Gigantyczne złoża na wyciągnięcie ręki!

PAP/kp