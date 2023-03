Dramat na kanale La Manche! Imigranci zalewają W. Brytanię

Już ponad 3000 nielegalnych imigrantów przedostało się od początku roku do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, co jest liczbą ponad dwa razy większą niż w analogicznym okresie zeszłego roku - podała w poniedziałek stacja GB News.

Według statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych do niedzieli włącznie do brzegów Wielkiej Brytanii dopłynęło 70 małych łodzi bądź pontonów, na których były łącznie 2953 osoby. W poniedziałek rano reporter GB News widział, że straż graniczna przejmuje ok. 120 osób, które przypłynęły na kolejnych trzech łodziach, co oznacza, że łączna liczba na pewno przekroczyła 3000.

Stacja przypomina, że w takim samym okresie zeszłego roku przez kanał La Manche przedostało się mniej niż 1500 nielegalnych imigrantów. Ponad dwukrotny wzrost miał miejsce mimo trudnych warunków pogodowych w styczniu i lutym, gdy było niewiele dni nadających się do podejmowania takich prób.

We wtorek brytyjski rząd ma przedstawić długo obiecywany plan walki z nielegalną imigracją przez kanał La Manche. Jak się oczekuje, złożony projekt ustawy będzie przewidywał, że osoby, które nielegalnie przedostaną się do Wielkiej Brytanii, automatycznie stracą prawo do ubiegania się o azyl w tym kraju i ponownego wjazdu do niej po deportacji. Nałoży także na ministra spraw wewnętrznych obowiązek deportowania „tak szybko, jak to rozsądnie możliwe” tych osób do Rwandy, z którą rząd zawarł w zeszłym roku umowę w tej sprawie, lub do innego bezpiecznego kraju trzeciego.

W zeszłym roku przez kanał La Manche przepłynęło 45 755 nielegalnych imigrantów, co oznacza wzrost o 60 proc. w stosunku do 2021 r. i najwyższą liczbą w historii.

PAP/kp