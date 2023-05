Policja szuka sprawcy napadu na bank

Lubuscy policjanci szukają sprawcy napadu w jednym z banków w Nowogrodzie Bobrzańskim, w pow. zielonogórskim. Ten wszedł do banku i przedmiotem przypominającym broń sterroryzował jedną z kasjerek, która wydała mu gotówkę – poinformowała Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

We wtorek (16 maja br.) wczesnym popołudniem, do banku wszedł człowiek w kasku motocyklowym na głowie. Podszedł do jednego ze stanowisk, wyciągnął przedmiot podobny do broni i grożąc kasjerce zażądał wydania gotówki.

„Przestraszona kobieta przekazała mu pieniądze. Wówczas bandyta uciekł. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Na tym etapie naszej pracy nie podajemy ile pieniędzy padło łupem przestępcy” – powiedziała Stanisławska.

Dodała, że zaraz po zgłoszeniu o napadzie na miejsce udali się policjanci, rozpoczęły się oględziny i zbieranie śladów kryminalistycznych. Funkcjonariusze przesłuchują świadków i analizują zapis z monitoringu. Równolegle trwają poszukiwania sprawcy napadu.

W działaniach biorą udział policjanci z komendy miejskiej w Zielonej Górze wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

PAP/kp