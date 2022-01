Inwazja Rosji na Ukrainę? Czarny scenariusz dla gospodarki

Jeśli dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę, stracą Ukraina, Polska, UE i sama Rosja. Zawirowania dotkną wielu obszarów gospodarki, od inwestycji, przez system rozliczeń międzybankowych, po dostawy surowców i waluty – ocenia w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny.

„Zgrupowanie ponad 120 tys. żołnierzy rosyjskich wzdłuż granicy Ukrainy stanowi element presji wywieranej przez Moskwę na Zachód i stwarza ryzyko rozszerzenia trwającej od 2014 r. agresji zbrojnej na Ukrainę” – podkreśla w opublikowanym w czwartek komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Zdaniem PIE, gdyby do tego doszło, inwazja byłaby prawdopodobnie ograniczona terytorialnie do obszaru wschodniej części Ukrainy i doprowadziłaby do głębokiego załamania gospodarczego w tym kraju. Negatywnie wpłynęłaby również na wzrost gospodarczy w państwach UE, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej.