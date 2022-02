Rzecznik MZ: piąta fala koronawirusa dotyka dzieci

Piąta fala koronawirusa dotyka dzieci; coraz młodsze dzieci trafiają do szpitala z dość ciężkimi powikłaniami - podkreślił w poniedziałek rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Rzecznik MZ o kwestię zakażeń wśród dzieci pytany był na poniedziałkowym briefingu. „Na pewno omikron jest tą falą, tą piątą falą, która dotyka dzieci” - powiedział.

Coraz młodsze dzieci trafiają do szpitala z dość ciężkimi powikłaniami. O ile dorośli mają krótsze okresy hospitalizacji, w granicach pięciu dni, a nie tak, jak do niedawna -a ośmiu czy dziesięciu dni - tak, jeżeli COVID-19 dotyka dziecko, czasem mamy do czynienia i z miesięcznymi hospitalizacjami - podkreślił Andrusiewicz.