Tauron wdraża blockchain. Zrezygnuje z papieru

Tauron Polska Energia wdraża technologię blockchain, co docelowo ma pozwolić na wyeliminowanie konieczności przesyłania umów w formie papierowej. Technologia umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci blockchain, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

Klienci Taurona otrzymają stały dostęp do swoich umów, wraz z gwarancją autentyczności i ochrony przed niepożądanymi zmianami. Dodatkowo, istnieje też możliwość umieszczania w repozytorium blockchain dokumentów publicznych, takich jak regulaminy, taryfy czy cenniki. Po raz pierwszy w Tauronie przetestowaliśmy to rozwiązanie już w kwietniu 2020 roku. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania po półrocznych testach, których największa intensywność przypadła na okres pandemii koronawirusa - powiedział wiceprezes Taurona ds. strategii i rozwoju Patryk Demski.

Pilotaż narzędzia umożliwił weryfikację działania technologii i mechanizmów oprogramowania, a także pozwolił ocenić czy rozwiązanie jest wystarczająco przyjazne dla klientów Grupy Tauron. Rozwiązanie zostało przygotowane przez ekspertów Taurona i firmy Billon Digital Services. Wdrożenie jest kolejnym etapem cyfryzacji obsługi klienta w Grupie Tauron.

Głównym celem wdrożenia technologii blockchain jest odejście od wysyłania papierowych umów oraz wprowadzenie tańszej i skuteczniejszej cyfrowej komunikacji z klientami. Stworzony protokół blockchain jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi trwałego nośnika informacji, co umożliwia rezygnację z przesyłania umów pocztą. To pozwoli nam zaoszczędzić czas i pieniądze związane z wysyłką dokumentów w tradycyjnej formie. To rozwiązanie pokazuje, że Tauron pozostaje liderem rozwiązań proklienckich w Polsce” - skomentował dyrektor Taurona ds. komunikacji i marketingu Daniel Gryt.