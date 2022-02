Premier: chcemy wprowadzić dopłaty do nawozów

Chcę wprowadzić możliwość dopłat do nawozów, dopłat do zakupu tony nawozów - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu ocenił podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że tym, co teraz szczególnie „boli rolników” są ceny produktów nawozowych.

My to widzimy, my to rozumiemy, nie chowamy głowy w piasek. Już jakiś czas temu, ponad miesiąc temu skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej pozwoliła nam Komisja na dopłaty do nawozów – podkreślił Mateusz Morawiecki.