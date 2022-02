Lublin: Zarzuty za oszustwo na "pracownika banku"

Zarzuty oszustwa na „pracownika banku” usłyszał 27-letni Mykhailo H.; dzisiaj sąd ma zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu – poinformowała w czwartek lubelska policja

Obywatel Ukrainy Mykhailo H. został zatrzymany przez policjantów w środę we Wrocławiu. Funkcjonariusze doprowadzili go do lubelskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa metodą na „pracownika banku”.

Według ustaleń policji oszuści zadzwonili do jednej z mieszkanek Lublina w sierpniu ub. r.

W trakcie rozmowy przekonali 47-latkę, że jej oszczędności na rachunkach bankowych mogą być zagrożone. Kobieta, wierząc w przedstawioną historię, wypłaciła w bankomatach pieniądze, a następnie przekazała je na wskazany rachunek bankowy”= - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie kom. Kamil Gołębiowski.

Gołębiowski dodał, że łupem sprawców padło blisko 40 tys. zł, które trafiły na konto Mykhaila H.

W czwartek sąd ma zadecydować o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

PAP/KG