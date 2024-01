Wyłudzenia na pracownika banku. Oszust w rękach policji

Policjanci z Sokołowa Podlaskiego (Mazowieckie) zatrzymali 32-letniego oszusta, który podając się za pracownika banku wyprowadził z kont dwojga mieszańców pow. sokołowskiego prawie 27 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia – poinformowała rzeczniczka miejscowej policji sierż. Aleksandra Borowska.

32-letni obywatel Ukrainy zadzwonił na telefon mieszkanki Sokołowa Podlaskiego i poinformował, że jej oszczędności zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone. Rzekomy pracownik banku polecił 63-latce wypłacić pieniądze ze swojego konta, a następnie poprzez kody systemu płatności mobilnych wpłacić na podane przez niego konto. „Sprawca przełamał też zabezpieczenia do rachunku bankowego syna pokrzywdzonej, skąd także wypłacał pieniądze. Z kont matki i syna zniknęło łącznie 26,9 tys. zł” – przekazała rzeczniczka policji.

Czytaj też: Twarde dane finansowe mówią same za siebie

Usłyszał zarzuty

Dzięki działaniom sokołowskich kryminalnych przy współpracy z pracownikami banku, ustalono mężczyznę podejrzanego o wyłudzenia pieniędzy. 32-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty, a jego sprawa trafi do sądu. Za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 32-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: Polska gospodarka na plusie. Pomógł eksport?

PAP/kp