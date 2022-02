Wielka Brytania: wzrost płac nie nadąża za inflacją

W Wielkiej Brytanii wzrost płac coraz bardziej pozostaje w tyle za rosnącą inflacją, w grudniu 2021 roku realne zarobki były o 1,2 proc. niższe niż rok wcześniej - podał we wtorek urząd statystyczny ONS

Według ONS, od października do grudnia 2021 roku płace, nie uwzględniając premii, były o 3,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku, co jest podobnym wzrostem w porównaniu do tego, jaki notowano w ostatniej dekadzie. Ale biorąc pod uwagę, że inflacja jest obecnie na najwyższym poziomie od prawie 30 lat, realne zarobki spadają. W czwartym kwartale zeszłego roku były o 0,8 proc. niższe w porównaniu w czwartym kwartałem 2020 r., a w grudniu 2021 r. - o 1,2 proc. niższe niż w grudniu 2020 r.

To drugi miesiąc z rzędu, w którym ONS informuje o spadku realnych płac, przy czym obecnie różnica między wzrostem płac a stopą inflacji jest większa niż w poprzednich danych.

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 roku wzrosła do 5,4 proc., a Bank Anglii prognozuje, że wiosną tego roku dojdzie ona do 7,25 proc. Przewiduje on też, że w 2022 roku realne dochody w Wielkiej Brytanii zmniejszą się o 2 proc., co byłoby najgłębszym spadkiem od 1990 roku.

Ale jak wskazuje ONS, pracodawcy zaczynają reagować na tę sytuację większymi podwyżkami. Wstępne dane za styczeń tego roku pokazują, że pensje bez premii były w ujęciu nominalnym wyższe o 6,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2021 r., co zapewne będzie oznaczać wzrost powyżej inflacji; dane o stopie inflacji w styczniu 2022 r. podane zostaną w środę.

ONS poinformował również, że od października do grudnia 2021 roku włącznie stopa bezrobocia wynosiła 4,1 proc., czyli była taka sama jak w okresie wrzesień-listopad.

Problemem brytyjskiej gospodarki nadal pozostaje duża liczba nieobsadzonych miejsc pracy - w okresie od listopada 2021 r. do stycznia 2022 r. było ich 1,3 mln, co jest kolejnym historycznym rekordem. W porównaniu do ostatnich trzech miesięcy przed pandemią liczba wakatów wzrosła o 513 tys.

Czytaj też: Obawy o Ukrainę oraz rekordy inflacji

PAP/KG