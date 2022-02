Müller: To niebezpieczne wychodzenie poza traktaty

Piotr Müller: Państwo rezygnuje z części danin po to, aby ograniczyć działania inflacyjne. W życie wejdą m. in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co oznacza kilkadziesiąt groszy na litrze, a także obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na produkty żywnościowe