Szef MSZ Ukrainy: czas nałożyć sankcje na Rosję

Czas nałożyć sankcje na Rosję, trzeba ją powstrzymać teraz - zaapelował w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Zapewnił, że Kijów wciąż widzi możliwość dyplomatycznego rozwiązania sytuacji

Kułeba w nagraniu opublikowanym na Facebooku zapewnił, że Kijów „będzie robić wszystko, by utrzymać Rosję na ścieżce dyplomatycznej”. „Ale nie oznacza to, że nie powinniśmy przygotowywać się do każdego scenariusza” - dodał.

Wydaje mi się, że już zakończył się okres, kiedy wystarczyło mówić Ukrainie o wsparciu i pójść do domu z czystym sumieniem. Nadszedł czas decyzji - kontynuował. Proponujemy partnerom działania na ścieżce dyplomacji, po drugie - dotyczące dostaw obronnego uzbrojenia i innych środków dla wzmocnienia ukraińskich sił zbrojnych, po trzecie - zastosowanie sankcji - wymieniał Kułeba.

„Są wszelkie podstawy do zastosowania teraz przynajmniej części sankcji przygotowanych wobec Rosji” - oświadczył. „Nadszedł czas” - dodał.

Stwierdził, że bardzo ważne jest, by podjąć ten krok ze względu na to, jak wygląda rozwój wydarzeń. „Właśnie teraz trzeba powstrzymać Rosję, stosując prewencyjne sankcje” - zaapelował.

PAP/KG