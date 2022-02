MAP chce drastycznie podnieść limit wydatków na Igrzyska

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje zwiększyć maksymalny limit wydatków z budżetu na wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. ze 160 do 960 mln zł - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma zawierać też przepis pozwalający ministrowi właściwemu do spraw transportu udzielić dotacje celowe na przygotowanie i realizację przedsięwzięć realizowanych w związku z Igrzyskami. Ponadto minister właściwy do spraw kultury fizycznej otrzyma możliwość udzielenia dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

Zgodnie z wpisem w Wykazie, w I kwartale 2022 r. planuje się przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Planowane zmiany zakładają zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa, będącego skutkiem finansowym ustawy, ze 160 mln zł na 960 mln zł, w tym w 2022 r. do 536,6 mln zł, a w 2023 r. - do 423,4 mln zł.

Projekt ma zawierać też przepis pozwalający ministrowi właściwemu do spraw transportu udzielić dotacje celowe na przygotowanie i realizację przedsięwzięć realizowanych w związku z Igrzyskami.

Ponadto minister właściwy do spraw kultury fizycznej otrzyma możliwość udzielenia dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

Jak stwierdza się w Wykazie, proponowane zmiany pozwalają uwzględnić w regule wydatkowej nie tylko wydatki przeznaczone na dotację ministra właściwego do spraw kultury fizycznej dla spółki celowej, utworzonej w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją Igrzysk, ale także na wydatki ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz ministra właściwego do spraw transportu w ramach ogłaszanych programów wsparcia przygotowania Igrzysk.

Igrzyska europejskie po raz pierwszy odbyły się w 2015 r. w Baku, a następnie w 2019 r. w Mińsku. O organizacji kolejnej edycji w Polsce zdecydowały w 2019 r. w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Zgodnie z planami, głównym miejscem sportowych rywalizacji ma być Kraków, ale zawody odbędą się także w innych miejscach Małopolski oraz na Śląsku.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Świat reaguje na ruch Putina. Pierwsze sankcje USA