Rząd koryguje reguły finansowania KUKE

Pożyczki udzielane z budżetu państwa dla KUKE będą mogły zostać wykorzystane na wypłatę roszczeń klientów ubezpieczyciela, ale także na wydatki Korporacji – wynika z zamieszczonych na stronach KPRM informacji o projektowanym rozporządzeniu.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wykazie prac programowych i legislacyjnych rządu, została opublikowana informacja o projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie wydatków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Pożyczka od ministra

Jak wskazano w informacji, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów, regulujące tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania jej i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

„Projektowane rozporządzenie zawierać będzie rozwiązania analogiczne do funkcjonujących dotychczas w rozporządzeniu z dnia 3 lutego 2004 r. w zakresie udzielania i umarzania pożyczek, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy. Pożyczka służyć będzie zasileniu rachunku Interes Narodowy nie tylko, jak do tej pory, na wypłaty z tytułu roszczeń o odszkodowania należne beneficjentom udzielonych ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych, ale również pokrywaniu pozostałych wydatków Korporacji dokonywanych z ww. rachunku, w tym należnych jej wynagrodzeń” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Wskazano w niej, że pożyczki będą udzielane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Korporacji, warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pożyczkę będzie deficyt środków na rachunku Interes Narodowy. Kwota wnioskowanej pożyczki nie będzie mogła przekraczać kwoty wydatków z rachunku Interes Narodowy, przewidywanych do pokrycia w okresie wskazanym we wniosku o pożyczkę, nie dłuższym niż 6 miesięcy, zaś KUKE będzie występowała z wnioskiem o pożyczkę nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem wymienionego wyżej okresu.

Warunki umorzenia

W projektowanym rozporządzeniu podano zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o pożyczkę, m.in. dotyczących planowanych wydatków, stanu i prognozowanego zasilenia rachunku Interes Narodowy, w tym informację o kwocie planowanych do wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń lub gwarancji ubezpieczeniowych.

Z kolei, wg projektowanego aktu prawnego, w odniesieniu do umarzania pożyczek rekomendowane jest określenie wymogów, które powinien zawierać wniosek o umorzenie, z którym do ministra właściwego do spraw finansów publicznych będzie występowała Korporacja. Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki będzie podejmował minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Za przygotowanie projektowanego rozporządzenia odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, które powinno przedłożyć projekt pod obrady rządu w I kw. 2024 r.

»» O strategii działania KUKE czytaj tutaj:

Druga rewolucja w KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych pełni rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych i jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie. KUKE aktualnie ubezpiecza transakcje sprzedaży na 120 rynkach.

Marek Siudaj (PAP), sek