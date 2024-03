Politycy PiS z skontrolowali resorty: 100 dni Tuska

Politycy PiS udali się w czwartek z kontrolami do ministerstw chcąc sprawdzić stan realizacji obietnic, które obecnie rządzący złożyli podczas kampanii wyborczej. Po ich zakończeniu ocenili, rząd obietnic nie realizuje, a część resortów nie udzieliła im odpowiedzi na zadane pytania.

W związku z tym, że w piątek upływa 100 dni działalności rządu Donalda Tuska, posłowie PiS udali się w czwartek z kontrolami poselskim do różnych resortów, by - jak zapowiedzieli - skontrolować realizację przedstawionych w kampanii wyborczej przez KO 100 konkretów na 100 dni rządu.

Jak zapowiedziano, podsumowanie kontroli zostanie przedstawione na konferencji w piątek rano, ale już w czwartek niektórzy posłowie przedstawiali relacje w mediach społecznościowych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

„Żadne prace nad realizacją obietnic nie są prowadzone

Po kontroli w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poseł PiS Maciej Małecki powiedział, że on i towarzyszący mu posłowie Marcin Horała i Grzegorz Piechowiak dostali „pewne dokumenty, wykaz prac, ale to są prace bieżące ministerstwa, a nie realizacja zobowiązań Platformy Obywatelskiej, jak na przykład finansowania z funduszy unijnych opieki geriatrycznej”. Poseł Horała stwierdził, że „wszystko na to wskazuje, że żadne prace nad realizacją obietnic w tym ministerstwie nie są prowadzone”, resort pracuje nad „uchwałami, a nie ustawami”, a jedyny projekt ustawy, który trafił z tego ministerstwa do Sejmu przygotował jeszcze rząd PiS.

Ministerstwo zdrowia

„W tym zakresie nic się nie dzieje”

Posłanki PiS Marlena Maląg, Anna Kwiecień i Józefa Szczurek-Żelazko odwiedziły Ministerstwo Zdrowia, a wcześniej opublikowały listę pytań o etapy realizacji obietnic wyborczych KO, m.in. o zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym, budowę Powiatowych Centrów Zdrowia, powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, czy zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych.

Po wizycie w MZ posłanka Kwiecień przekazała, że na ten moment nie wiadomo, kiedy zostanie zrealizowana obietnica o wprowadzeniu bonu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie. „Jednym z konkretów było wprowadzenie elektronicznego systemu umawiania na wizyty lekarskie i konsultacje. Zapytaliśmy, na jakim etapie jest tworzenie tego systemu. Niestety, w tym zakresie również nic się nie dzieje” - dodała Szczurek-Żelazko.

Ministerstwo Finansów

„Podniesienie podatków”

Po kontroli w Ministerstwie Finansów poseł Waldemar Buda powiedział, że resort ten miał być miejscem, w którym będzie się pracowało nad obniżką podatków. „Niestety wszelkie efekty przez te 100 dni, prace tego ministerstwa to jest podwyższenie podatków. Najbardziej dotkliwa decyzja to podwyżka VAT na żywność, która od 1 kwietnia wszystkich nas będzie dotyczyła i ona podniesie inflację o 8,9 proc.” - powiedział na konferencji prasowej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zablokowanie inwestycji

Buda stwierdził, że dwa już realizowane „konkrety” to „zablokowanie CPK” i „ograniczenie wakacji kredytowych”. „Dziwnym trafem te zobowiązania wobec naszych sąsiadów Niemiec i banków są już realizowane” - dodał.

Bez podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł

Później Buda napisał na portalu X, że minister finansów Andrzej Domański pytany o obiecywane podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, odpowiedział: „W tej chwili będziemy dbać o finanse”. „Szok, to wygląda jakby od początku nie planowano tego zrobić” - stwierdził poseł PiS.

Ministerstwo Infrastruktury

„Ten konkret też nie zostanie zrealizowany”

Poseł Zbigniew Bogucki, który wraz z Rafałem Weberem odwiedził Ministerstwo Infrastruktury powiedział, że minister Dariusz Klimczak i wiceministrowie nie znaleźli dla nich czasu, a dyrektor generalny resortu Marcin Grabowski, który ich przyjął „nabrał wody w usta”. „A zapytaliśmy o realizację konkretu polegającego na zniesieniu podatku VAT od biletów dla komunikacji publicznej. Jak widać, ten konkret też nie zostanie zrealizowany” - powiedział Bogucki. „Niestety nasze pytania, osiem pytań, nie znalazło odpowiedzi. Będziemy czekali na odpowiedzi na piśmie, aczkolwiek po stu dniach powinny już te odpowiedzi być” - dodał.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

„Czekamy, czekamy. Studenci też”

Również poseł Piotr Müller po kontroli w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa stwierdził, że wraz z Mirosławą Stachowiak-Różecką nie otrzymali żadnych projektów ani analiz dotyczących dwóch obietnic: „1000 złotych stypendium dla każdego studenta” oraz „akademika za złotówkę”. „Ministrowie też byli na tyle zajęci, że nie mogliśmy ich bezpośrednio o to zapytać. Zgodnie z obietnicą w przyszłym tygodniu mamy otrzymać dokumenty. Czekamy, czekamy. Studenci też” – napisał Müller na portalu X.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Odmówił odpowiedzi”

Natomiast posłowie Przemysław Drabek i Anna Krupka, którzy byli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazali, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odmówił odpowiedzi na zadane przez nich pytania. „Zasłonił się Panią Dyrektor Generalną resortu i uciekł” - napisała Krupka na portalu X. Ministerstwo Aktywów Państwowych odwiedził poseł Radosław Fogiel zapowiadając, że zapyta „o te wszystkie polityczne nominacje, o spółki skarbu państwa i o te mityczne konkursy, które miały być organizowane przez rządzącą koalicję”.

Zapowiadając w czwartek rano kontrole poselskie w resortach poseł PiS, b. minister edukacji Przemysław Czarnek mówił m.in., że „nie ma żadnych 100 konkretów, jest 100 kłamstw”. „Dzisiejsza kontrola we wszystkich ministerstwach pokaże jak to wygląda” - dodał. Zaprosił też na piątek rano do siedziby PiS na „wielkie podsumowanie 100 dni kłamstw Tuska, Kosiniaka-Kamysza, Hołowni, PO, Trzeciej Drogi, PSL, Polski 2050 i Lewicy”.

Przypomnijmy

Zapowiedziane przez Koalicję Obywatelską „100 konkretów na 100 dni”, to zestaw propozycji programowych przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi 15 października, w wyniku których KO wraz z koalicjantami - Trzecią Drogą i Lewicą - objęła władzę. Według deklaracji, 100 konkretów miało zostać zrealizowanych w 100 dni od objęcia rządów; w piątek upłynie 100 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

