Kułeba: sankcje na Rosję muszą być "nie do zniesienia"

Zwyciężymy, ponieważ jesteśmy po właściwiej stronie historii. Walczymy w słusznej sprawie i mamy właściwych przyjaciół - powiedział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Zaapelował o nałożenie sankcji „nie do zniesienia” na Rosję

W czwartek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Kułeba na konferencji prasowej po spotkaniu podziękował Polsce za ciągłe i zdecydowane wsparcie Ukrainy.

Wczoraj - dzisiaj rano - Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę; to nie jest lokalna operacja w Donbasie, to inwazja na pełną skalę. Cały dzień odpieraliśmy rosyjskie ataki i będziemy kontynuować walkę. Chcę powiedzieć narodowi polskiemu, że Ukraina będzie walczyła, ponieważ rozumiemy, że to nasza ojczyzna i musimy jej bronić - mówił.