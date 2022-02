Indie uderzają w Rosję! Będzie zwrot?

Premier Indii Narendra Modi zaapelował do Władimira Putina o zawieszenie broni i powrót do dialogu w czasie rozmowy telefonicznej, do której doszło w nocy z czwartku na piątek – poinformowało biuro szefa indyjskiego rządu.

„Premier Modi ponownie przedstawił swoje od dawna wyrażane przekonanie, że różnice pomiędzy Rosją i NATO mogą być rozwiązane jedynie poprzez szczery dialog” – napisano w oświadczeniu.

Biuro premiera podkreśliło, że najwyższym priorytetem jest dla Indii ewakuacja ich obywateli ze strefy konfliktu. Na Ukrainie przebywa blisko 20 tys. posiadaczy indyjskich paszportów, głównie studentów.

Rząd Indii – największego demokratycznego państwa świata – milczał dotąd w sprawie wojny na wschodzie Europy. Szef indyjskiego MSZ Subrahmanyam Jaishankar od czwartku prowadził jednak rozmowy z szefem europejskiej dyplomacji Josepem Borrellem, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss, sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

Komentatorzy w najważniejszych indyjskich mediach zwracają uwagę na trudny wybór strategiczny, przed jakim stanął rząd w Delhi. Indie importują z Rosji większość swojego sprzętu wojskowego. Obawiają się także, że nacisk społeczności międzynarodowej na Moskwę może doprowadzić do jej ściślejszego sojuszu z Chinami, których wzmocnienie budzi nad Gangesem duże obawy.

Dziennik „Indian Express” wyjaśniał w czwartek swoim czytelnikom dyplomatyczny dylemat, przed którym stoi Delhi w obliczu eskalującego konfliktu. Jak podkreślili autorzy komentarza, Indie stanęły przez strategicznym wyborem: będą musiały wybrać pomiędzy zasadami i wartościami z jednej, a pragmatyzmem i interesami z drugiej strony.

PAP/ as/