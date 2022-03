ARP: Sprzedaż węgla nadal wyższa od wydobycia

W styczniu tego roku, podobnie jak w poprzednich 11 miesiącach, polskie kopalnie sprzedały węgla więcej niż w tym czasie wyprodukowały, zmniejszając tym samym stan zapasów na zwałach do poziomu najniższego od blisko czterech lat - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

We wtorek katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował informacje dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w pierwszym miesiącu 2022 r., kiedy kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla (podobnie jak w styczniu 2021 r.), a wielkość sprzedaży sięgnęła ok. 4,7 mln ton (rok wcześniej ponad 4,3 mln ton).

Od lutego 2021 r. co miesiąc kopalnie sprzedają więcej surowca niż w danym miesiącu wydobywają, systematycznie zmniejszając tym samym poziom zapasów.

W końcu stycznia br. stan zapasów węgla na zwałach wynosił ok. 1,8 mln ton, wobec ponad 2,2 mln ton miesiąc wcześniej oraz 6,2 mln na koniec stycznia 2021 roku. Obecny poziom zapasów węgla kamiennego przy kopalniach jest najniższy od wiosny 2018 roku.

Na koniec stycznia br. - jak podała we wtorek ARP - kopalnie zatrudniały 77,4 tys. osób, wobec ok. 77,5 tys. miesiąc wcześniej.

W styczniu br. wielkość krajowego wydobycia (4,4 mln ton) była niższa niż miesiąc wcześniej (4,8 mln ton). W minionym roku najwyższą miesięczną produkcję zanotowano w marcu, kiedy kopalnie wydobyły ponad 5,2 mln ton węgla. W pozostałych miesiącach było to z reguły 4,3-4,6 mln ton. Również styczniowa wielkość sprzedaży węgla (4,7 mln ton) była niższa od grudniowej (5,1 mln ton).

Jak wynika z danych ARP, w całym 2021 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 600 tys. ton węgla kamiennego więcej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była większa rok do roku o ok. 5,3 mln ton. Wydobycie wzrosło rok do roku o 1,1 proc. (do ok. 55 mln ton), a sprzedaż o 10 proc. (do 58,3 mln ton). Wielkość ubiegłorocznej sprzedaży przewyższyła produkcję o ok. 3,3 mln ton.

Rok wcześniej, w 2020 r., polskie kopalnie wydobyły 54,4 mln ton węgla kamiennego – ok. 7,2 mln ton mniej niż w roku 2019. Sprzedaż węgla w roku 2020 wyniosła natomiast ok. 53 mln ton i była o 5,4 mln ton niższa niż w roku 2019. Ubiegłoroczny poziom sprzedaży osiągnął wielkość porównywalną ze sprzedażą w przedpandemicznym roku 2019.

PAP/kp