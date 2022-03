ONZ głosuje dziś nad rezolucją: Wycofać rosyjskie wojska z Ukrainy!

Zgromadzenie Ogólne ONZ głosuje w środę nad niewiążącą rezolucją, która potępia Rosję za akty przemocy na Ukrainie. Dokument żąda natychmiastowego wycofania rosyjskich wojsk z tego kraju

W trakcie rozpoczętej w poniedziałek „nadzwyczajnej sesji specjalnej” Zgromadzenia Ogólnego (ZO), pierwszej tego rodzaju od 1982 roku, dotychczas 94 państwa członkowskie ONZ poparły rezolucję. Obserwatorzy podkreślają, że z pewnością będzie to przeważające głosowanie przeciwko Rosji, która jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według wcześniejszych doniesień w nowojorskiej debacie miało przemawiać ok. stu, z 193 przedstawicieli państw członkowskich ONZ.

Rezolucja żąda, by Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Wyrażono w niej również „poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”.

Amerykańskie radio publiczne NPR przypomina, że rosyjscy dyplomaci, w tym ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia, nazwali ataki na Ukrainę „specjalną operacją wojskową”, mającą na celu obronę dwóch separatystycznych regionów.

„Rosja dąży do zakończenia tej wojny” - mówił Nebenzia na początku tygodnia.

Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock we wtorkowym wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego akcentowała, że wojna opiera się na kłamstwach. Odniosła to m.in. do deklaracji rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Panie Ławrow, może pan oszukiwać samego siebie, ale nas pan nie oszuka. Nie oszuka pan naszego narodu i nie oszuka pan swojego własnego narodu - zapewniała.

Czytaj też: Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła w nocy dwa Su-35S

PAP/mt