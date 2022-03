Grupa Orlen pomaga uchodźcom z Ukrainy. Paliwo, namioty, koce

Grupa Orlen przekazała ponad 30 tys. litrów paliwa dla miasta Przemyśl do wykorzystania w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przygotowała też ogrzewane namioty przy granicy polsko-ukraińskiej, w których dostępne są ciepłe przekąski i napoje. Dostarczono również ogrzewacze i koce termiczne.

Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy płynie z całej Grupy Orlen - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, oprócz spółek we wsparcie zaangażowali się sami pracownicy, realizując projekty w ramach wolontariatu pracowniczego.

Takie oddolne inicjatywy są szczególnie cenne, bo udowadniają, że solidarność w trudnych sytuacjach jest naszą mocną stroną - podkreślił Obajtek.

Dodał, że wszystkie realizowane działania pomocowe Grupy Orlen koordynowane są przez korporacyjną Fundację Orlen, „tak, aby pomoc była kompleksowa i ukierunkowana na najpilniejsze potrzeby”.

Jak poinformował PKN Orlen, w ramach działań społecznych przygotowano ogrzewane namioty przy granicy polsko-ukraińskiej, w których dostępne są ciepłe przekąski i napoje. „Przekazano również ponad 30 tys. litrów paliwa dla miasta Przemyśl do wykorzystania w ramach pomocy uchodźcom” - podał koncern.

Paliwo to zostanie wykorzystane w transporcie osób przekraczających granicę w Medyce i udających się do punktów recepcyjnych w Przemyślu. Posłuży też do zasilenia agregatorów prądotwórczych i ogrzania namiotów, w których zatrzymują się uchodźcy, oczekując na transport do miejsca docelowego.

PKN Orlen zaznaczył jednocześnie, że pod jego opieką jest już ponad 30 uchodźców z Ukrainy, w tym przede wszystkim matki z dziećmi - osoby te zakwaterowane są w obiektach hotelowych, które spółka udostępniła w Płocku dla potrzebujących.

Grupa Orlen odpowiedziała też na apel kolejarzy i wspólnie z PKP Intercity, przekazano żywność ze stacji paliw dla ludności cywilnej w Kijowie - wspomniał koncern.

Wśród działań pomocowych PKN Orlen wymienił też ogrzewane namioty, które postawiono na stacjach Orlen w Hrubieszowie, Zamościu, Radymnie i Ustrzykach Dolnych - uchodźcy z Ukrainy mogą tam odpocząć, posilić się, napić się gorącej kawy i herbaty. Dodatkowo koncern dostarczył również łącznie ponad 3 tys. ogrzewaczy i 10 tys. kocy termicznych na przejścia graniczne w Zosinie, Dołhobyczowie oraz Hrebenne.

Jak podkreślił PKN Orlen, pracownicy jego grupy kapitałowej w ramach wolontariatu w wielu miejscach organizują zbiórkę darów rzeczowych. „Trafiają one do Ukraińców przybywających do Polski, zostaną też przekazane przez Fundację Orlen w konwojach humanitarnych na Ukrainę” - wyjaśniono w informacji.

Koncern dodał, że organizując pomoc dla uchodźców, Grupa Orlen jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

