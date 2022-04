Szefernaker: Brytyjczycy z konkretną ofertą dla uchodźców

Brytyjczycy przygotowali konkretną ofertę dla uchodźców z Ukrainy - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że strona polska otrzymała od ambasador Wielkiej Brytanii konkretne materiały, które będą przekazywane uchodźcom m.in. w punktach recepcyjnych.

W piątek w Krakowie odbyło się spotkanie wiceministrów SWiA Pawła Szefernakera i Bartosza Grodeckiego z przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin Wielkiej Brytanii. Tematem rozmowy była pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Po spotkaniu, podczas briefingu prasowego, Szefernaker zaznaczył, że Wielka Brytania odpowiada na polską propozycję przedstawienia uchodźcom z Ukrainy konkretnych ofert w innych państwach Europy Zachodniej niż Polska.

Dodał, że strona polska od samego początku podkreślała to, jak ważne jest, aby inne państwa Europy Zachodniej przedstawiły ofertę dla uchodźców z Ukrainy. „I ta oferta jest z Wielkiej Brytanii. My się bardzo cieszymy, ponieważ te spotkania wskazują na to, że Brytyjczycy przygotowali konkretną ofertę dla uchodźców” - powiedział.

„To nie jest tak, że uchodźcy, którzy jadą z Polski dalej, do Europy Zachodniej mają ofertę z każdego państwa. Brakuje tych ofert, brakuje konkretów związanych z przygotowaniem innych państw, a Wielka Brytania jest przygotowana na tyle, że otrzymaliśmy od ambasador Wielkiej Brytanii konkretne materiały rządu brytyjskiego, które będą przekazywane uchodźcom w punktach recepcyjnych i w punktach zbiorowego zamieszkania Ukraińców w Polsce” - powiedział.

Szefernaker zaznaczył, że wszyscy, którzy będą chcieli otrzymać w tych miejscach ofertę pobytu w Wielkiej Brytanii, uzyskają informację w językach angielskim, ukraińskim i polskim o tym, jak legalnie przebywać w tym kraju, jeżeli jest się uchodźcą wojennym z Ukrainy. „Chcielibyśmy za to bardzo serdecznie podziękować, wskazać na to, że jest to pierwsza taka kompleksowa oferta, jaką otrzymaliśmy z innego państwa” - mówił.

„Jeżeli mamy kompleksowo przygotowywać się na kolejne miesiące pomocy Ukraińcom, a przygotowujemy się w ramach resortów edukacji, zdrowia, także polityki społecznej (…), to musimy czuć także takie wsparcie, solidarność europejskich państw. I na pewno po tych spotkaniach możemy jasno powiedzieć, że Wielka Brytania solidarnie z Polską chce przyjąć uchodźców” - wskazał wiceminister.

Ponadto poinformował, że przedstawiciele tamtejszego rządu poprosili, aby „w najbliższych dniach” za pomocą alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłać wiadomość do wszystkich osób zalogowanych na ukraińskich telefonach w Polsce, z informacją o ofercie rządu brytyjskiego oraz o tym, gdzie można się z nią zapoznać.

Wiceminister Grodecki doprecyzował, że „Wielka Brytania przygotowała trzyletni program pobytu dla uchodźców z Ukrainy i członków ich rodzin, którzy zamierzają się osiedlić w tym kraju”. Uchodźcy nie będą się musieli udawać po wizy do ambasad lub konsulatów brytyjskich. Po akceptacji wniosków przez stronę brytyjską wizy będą im wydawane na brytyjskich lotniskach.

Grodecki podkreślił, że oferty pomocy przygotowywane przez inne państwa dla uchodźców z Ukrainy muszą być „ofertami dedykowanymi”, bo uciekinierzy wojenni „muszą wiedzieć, dokąd jadą, gdzie będą pracować, jak długo mogą pozostać w tych krajach, i czy będą objęci opieką medyczną oraz czy ich dzieci będą chodzić do szkoły”.

Dopytywany o ofertę ze strony brytyjskiej, Grodecki doprecyzował, że program skierowany jest zarówno do osób, których członkowie rodzin i znajomi mieszkają już w W. Brytanii i przebywają tam legalnie, jak i do tych, którzy nie mają tam bliskich.

„Oferta jest oparta o pewną bazę, która zbudowana została w Wielkiej Brytanii, czyli osób prywatnych, oczywiście zaplecza samorządowego i rządowego, ale też i organizacji pomocowych” - wyjaśnił Grodecki. Jak dodał, nie został określony limit osób, które W. Brytania mogłaby przyjąć.

PAP/kp