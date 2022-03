Mimo wielkiej liczby uchodźców wzrostu przestępczości nie ma

Polscy policjanci, od kiedy nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę, zaangażowani są w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Do tej pory nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby przestępstw czy wykroczeń - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka.

Rzecznik KGP w rozmowie z PAP podkreślił, że polscy policjanci od samego początku, kiedy nastąpiła inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zaangażowani są w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. „Już wcześniej, przygotowując się do różnych scenariuszy, również tych związanych z wybuchem wojny, przygotowywaliśmy procedury, aby zapewnić maksymalnie bezpieczeństwo zarówno naszym rodakom jak również uchodźcom, których spodziewaliśmy się, że może przybyć do naszej ojczyzny bardzo dużo” - przekazał inspektor Mariusz Ciarka.

Wskazał, że policjanci pełnią służbę przy granicy polsko-ukraińskiej w trzech obszarach - ruch drogowy, służba prewencyjna i kryminalna. „Policjanci z ruchu drogowego odpowiedzialni są za upłynnianie ruchu, za zapewnienie jak najszybszego i najlepszego dotarcia do granicy pojazdom, które odbierają uchodźców, a także pojazdom konwojów humanitarnych. Bardzo często takie konwoje są przez nas pilotowane” - tłumaczył.

„Z kolei w drugą stronę należy upłynnić ruch, aby umożliwić jak najszybsze dotarcie do miejsc zakwaterowania uchodźcom ukraińskim. W tym zakresie na granicy wspieramy również straż graniczną, aby utrzymać porządek, a także policję województwa lubelskiego i podkarpackiego” - powiedział.

„Policjanci służby prewencyjnej odpowiedzialni są za to, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w tych miejscach, gdzie przebywają uchodźcy. To są punkty recepcyjne, przejścia graniczne, miejsca gromadzenia, miejsca zakwaterowania, ale także wspierają inne służby w przyjęciu uchodźców. To jest pomoc przy rozładowywaniu pociągów, przy przyjęciu obywateli, którzy opuszczają Ukrainę uciekając przed bombami, przed wojną” - podał.

Podkreślił, że z kolei policjanci służby kryminalnej odpowiedzialni są za to, aby pełniąc służbę po cywilnemu obserwować, co się dzieje tak, aby reagować w momencie, kiedy dochodziłoby do popełnienia przestępstw, czy sytuacji, które mogłyby stwarzać zagrożenie. „Pamiętajmy również, że policjanci podróżują razem z obywatelami opuszczającymi Ukrainę pociągami, tak aby zapewnić tam maksimum bezpieczeństwa. Jesteśmy też w miejscach noclegowych, miejscach zakwaterowania” - poinformował.

„Do tej pory nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby przestępstw czy wykroczeń. W naszej ocenie jest bardzo bezpiecznie. Jest spokojnie, biorąc pod uwagę, że Polska przyjęła już ponad milion uchodźców. Nie odnotowujemy zwiększonej liczby przestępstw. Ale cały czas w całym kraju nasze siły są przygotowane do tego, aby pomagać, aby wspierać i jeżeli zajdzie taka potrzeba, również interweniować” - zapewnił.

Przypomniał też, że policja uruchomiła specjalne infolinie dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin w Polsce. „Także infolinię, na którą można zgłaszać przestępstwa, które ewentualnie mogłyby być popełniane na szkodę obcokrajowców, którzy przybywają do nas teraz - głównie uchodźców z Ukrainy. To infolinie dotyczące również tzw. handlu ludźmi. Aczkolwiek chcę podkreślić, że tej pory nie odnotowaliśmy takich przypadków. Nie odnotowaliśmy oficjalnych zgłoszeń dotyczących handlu ludźmi” - przekazał.

„Polska policja udzieliła również kilkadziesiąt autobusów i busów, które służą do przewożenia uchodźców z Ukrainy. To są busy, które wykorzystywane są obok autobusów Państwowej Straży Pożarnej, z którą również współpracujemy. Polscy policjanci konwojują cały czas pojazdy, które jadą w kierunku granicy ukraińskiej” - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że policja zapewnia bezpieczeństwo w tych miejscach, gdzie przebywają osoby udzielające pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie gromadzone są dary, sprzęt czy rzeczy, które mają być przeznaczone dla strony ukraińskiej. „Ponadto decyzją Komendanta Głównego Policji naszym kolegom policjantom z Ukrainy przekazaliśmy również sprzęt ochronny. To są kamizelki balistyczne, a także hełmy ochronne, aby mogły być wykorzystane przez naszych kolegów i koleżanki na Ukrainie, którym są w chwili obecnej bardziej potrzebne” - podał.

„Trzeba również przypomnieć, że policjanci cały czas wspólnie ze strażą graniczną bronią nadal granicy polsko-białoruskiej, gdzie cały czas dochodzi do licznych prowokacji” - dodał rzecznik KGP.

