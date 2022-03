TVN namawia do przyjęcia euro. Prezes NBP wyjaśnia dziennikarzowi

W trakcie środowej konferencji NBP dziennikarz TVN24 spytał, czy właśnie teraz, wobec zagrożenia, nie wypada przystąpić do kolejnego „sojuszu bezpieczeństwa” jakim jest strefa euro

Profesor Adam Glapiński najpierw z niedowierzaniem poprosił o powtórzenie o jakim sojuszu bezpieczeństwa mówi dziennikarz TVN, by po chwili jednak na spokojnie wyjaśnić, że nie ma czegoś takiego, a Polska właśnie teraz przystępując do euro miałaby same problemy

Kraje strefy euro mają „odjechane” stopy procentowe. Zerowe stopy procentowe przy nasto-procentowej inflacji to całkowita aberracja. Trudno im też jakąkolwiek decyzję podjąć, bo jedne kraje mają inne Gdybyśmy przyjęli euro, przestalibyśmy się zbliżać do bogatych krajów.Jakiekolwiek bezpieczeństwo to tylko NATO, nie euro. Euro nie daje żadnego bezpieczeństwa, powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego, nic nie daje. Ułatwienie przy wymianie handlowej czy podróżach zagranicznych. To tyle. W tej chwili euro by nam nic nie dało. – same problemy - tłumaczył prezes Glapiński.

kg, mw