Zaskakujący zwrot w sprawie sprzedaży TVN

TVN ma pozostać w strukturach Warner Bros Discovery — e-maila z taką wiadomością od szefostwa dostali pracownicy stacji. Wcześniej mówiło się, że telewizja może trafić w ręce Michała Sołowowa, konsorcjum zbudowanego wokół Wirtualnej Polski lub do RASP w partnerstwie z CVC - przekazuje portal businessinsider.com.pl/

W liście od Kasi Kieli, president and managing director Warner Bros. Discovery Poland and CEO TVN i Gerharda Zeilera, president, WBD International, który został w poniedziałek wysłany do wszystkich pracowników WBD w Polsce, przypomniano, że ”przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy przegląd opcji strategicznych dla TVN”. „Jedną z możliwości branych pod uwagę była sprzedaż spółki. Taki proces nie jest niczym wyjątkowym w przypadku spółek giełdowych, takich jak Warner Bros. Discovery” – napisano.

„Dzisiaj chcielibyśmy Was poinformować, że zakończyliśmy ten etap. Podjęliśmy decyzję, że optymalną opcją jest pozostanie TVN w strukturach WBD (Warner Bros Discovery) i rozwijanie naszego biznesu w ramach jednej grupy” — czytamy dalej w publikacji Zwrot w sprawie TVN. Pracownicy dostali komunikat.

PAP podaje, że otrzymała ten list za pośrednictwem biura prasowego Warner Bros. Discovery Poland, które przekazało także, że proces został zamknięty i WBD podjęło decyzję o powstrzymaniu się od sprzedaży TVN jeszcze zanim mogły spłynąć wiążące oferty (binding offers) od potencjalnych nabywców.

„Nie dokonywano jakiejkolwiek oceny ofert” - podkreślono.

Sek, PAP

